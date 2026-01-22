川普撤回關稅威脅 新台幣走勢震盪、暫收31.62元

川普撤回關稅威脅、台股飆高 新台幣走勢震盪、暫收31.62元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普撤回對歐洲8國的關稅威脅，在「格陵蘭風暴」消退下，美股全面大漲，激勵台股開高走高，大盤指數盤中狂飆逾600點、續創歷史新高，也帶動新台幣兌美元匯率一度由貶翻升，重返31.5元價位，中午暫時收在31.62元，微升0.8分，台北外匯經紀公司成交量8.82億美元。

川普21日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時表示，美國已與北約達成框架性協議，並撤銷先前為爭取格陵蘭、對歐洲多國祭出的關稅威脅。相關談話舒緩市場不安情緒，激勵美股四大指數全面收紅，美元指數亦出現反彈。

請繼續往下閱讀...

受美股連動，台積電股價回神，並推升台股開高走高。新台幣匯價一早以31.62元、升值0.8分開出後，先是消化外資前一日賣超後的匯出動能，一度貶至31.657元，隨著台股漲勢擴大，匯價急升至31.585元，惟美元買需仍強，沒多久又回到31.6元價位。

匯銀人士指出，新台幣走勢仍偏震盪，能否結束連3個交易日收黑，關鍵仍在外資午後動向。

觀察主要亞幣表現，在美元反彈下，日圓兌美元匯率回落至158.5以下，市場聚焦日本央行為期兩天的貨幣政策會議結果，尤其關注下一次升息時點；另一方面，人民幣則再度轉強，離岸人民幣早盤回升至6.95元兌1美元價位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法