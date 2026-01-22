自由電子報
蘋果中國推限時優惠 買iPhone、Mac等產品最高折扣1000人民幣

2026/01/22 12:11

蘋果公司（Apple）在中國市場推出新春限時優惠，最高折扣達人民幣1000元（約新台幣4536元）。（示意圖，彭博）蘋果公司（Apple）在中國市場推出新春限時優惠，最高折扣達人民幣1000元（約新台幣4536元）。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果公司（Apple）在中國市場推出新春限時優惠，最高折扣達人民幣1000元（約新台幣4536元）。

蘋果今（22日）稍早宣布，1月24至1月27日，以符合條件的支付方式購買iPhone、Mac等商品即可享有折價，例如購買iPhone 16或iPhone 16 Plus可立省300人民幣（約新台幣1360元），iPhone 16e則可立省200人民幣（約新台幣907元）。而多款蘋果電腦的折扣最高可達1000人民幣。

據蘋果中國官網顯示，此次活動涵蓋的指定產品包括：

iPhone 系列

●iPhone 16 

●iPhone 16 Plus

●iPhone 16e

Mac 系列

●13 吋 MacBook Air（M4）

●15 吋 MacBook Air（M4）

●14 吋 MacBook Pro（M4 Pro / M4 Max）

●16 吋 MacBook Pro（M4 Pro / M4 Max）

●14 吋 MacBook Pro（M5）

●Mac mini

●iMac

iPad 系列

●11 吋 iPad Pro（M5）

●13 吋 iPad Pro（M5）

●11 吋 iPad Air（M3）

●13 吋 iPad Air（M3）

iPad（A16）

iPad mini（A17 Pro）

Apple Watch 系列

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Series 11

Apple Watch SE 3

音訊配件

●AirPods 4

●AirPods 4（支持主動降噪）

●AirPods Max

其他配件

●Apple Pencil Pro

