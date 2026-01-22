蘋果中國推限時優惠 買iPhone、Mac等產品最高折扣1000人民幣

蘋果公司（Apple）在中國市場推出新春限時優惠，最高折扣達人民幣1000元（約新台幣4536元）。（示意圖，彭博）
〔財經頻道／綜合報導〕蘋果公司（Apple）在中國市場推出新春限時優惠，最高折扣達人民幣1000元（約新台幣4536元）。
蘋果今（22日）稍早宣布，1月24至1月27日，以符合條件的支付方式購買iPhone、Mac等商品即可享有折價，例如購買iPhone 16或iPhone 16 Plus可立省300人民幣（約新台幣1360元），iPhone 16e則可立省200人民幣（約新台幣907元）。而多款蘋果電腦的折扣最高可達1000人民幣。
據蘋果中國官網顯示，此次活動涵蓋的指定產品包括：
iPhone 系列
●iPhone 16
●iPhone 16 Plus
●iPhone 16e
Mac 系列
●13 吋 MacBook Air（M4）
●15 吋 MacBook Air（M4）
●14 吋 MacBook Pro（M4 Pro / M4 Max）
●16 吋 MacBook Pro（M4 Pro / M4 Max）
●14 吋 MacBook Pro（M5）
●Mac mini
●iMac
iPad 系列
●11 吋 iPad Pro（M5）
●13 吋 iPad Pro（M5）
●11 吋 iPad Air（M3）
●13 吋 iPad Air（M3）
iPad（A16）
iPad mini（A17 Pro）
Apple Watch 系列
Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Series 11
Apple Watch SE 3
音訊配件
●AirPods 4
●AirPods 4（支持主動降噪）
●AirPods Max
其他配件
●Apple Pencil Pro
