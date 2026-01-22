日本「UNIQLO : C」35款新品一次看！2026春夏系列完整公開

日本服飾品牌UNIQLO（優衣庫）提供各式各樣的平價商品。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，最近日本UNIQLO公布「UNIQLO : C」2026年春夏系列，將在2月5日上市，並將新品一次完整公開，將有18款女裝、10款男裝和7款配件，共有35件商品即將上市，獲得市場極高關注。

綜合日媒報導，UNIQLO和品牌創意總監、英國知名設計師Clare Waight Keller合作的「UNIQLO : C」聯名系列廣受消費者喜愛，該系列選用寬鬆、舒適的材質，並透過洗鍊的剪裁與高級感十足的訂製工藝，展現精緻風格。

日本UNIQLO公布「UNIQLO : C」2026 年春夏系列將在2月5日上市。（圖擷取自UNIQLO官網）

「輕盈感」是 2026 年春夏系列的關鍵字，整體配色以粉紫色與天空藍等柔和色調為主軸，為季節注入輕盈氛圍，色調統一的西裝單品，搭配鮮豔紅色針織衫，營造出鮮明對比。

蓬袖洋裝則透過扣環腰帶的細節設計，成為造型亮點。此外，緞面材質的成套穿搭、米蘭羅紋針織，以及柔滑棉針織 T 恤等單品，也為春夏穿搭帶來輕柔舒適的穿著體驗，值得關注。

本季配件品項同樣大幅擴充。包含採用可阻隔 99% 紫外線的 UV400 鏡片太陽眼鏡，帶有復古氛圍的休閒鞋，以及質感出眾的帆船鞋，皆以中性設計呈現，無論男女皆可輕鬆駕馭。此外，輕量且實用性高的托特包也加入系列之中，為整體造型增添亮點。

售價區間部分，女裝為2990日圓至9990日圓（約新台幣606元至2024元）、男裝2990日圓至12900日圓（約新台幣2614元）、配件2990日圓至5990日圓（約新台幣1214元）。

Clare Waight Keller表示：「這一季的設計，不僅著重於服裝的外觀，也同樣重視穿著時的舒適感。柔軟的材質與流暢的剪裁，打造出能讓人輕鬆度過日常生活的都會風格衣櫥。系列以中性概念為出發點，強調流動感十足的層次搭配，以及彼此和諧的配色。以經典單品為核心、容易搭配且展現都會洗鍊感的設計之中，也隱約流露出趣味巧思。再搭配上太陽眼鏡，就能完成屬於自己的個人風格。」

