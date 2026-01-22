AI泡沫正在失控！《大賣空》本尊貝瑞揭最新觀點 ：這次政府也救不了

電影《大賣空》主角原型貝瑞（Michael Burry）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕電影《大賣空》主角原型貝瑞（Michael Burry）近期發出嚴厲警告，指出人工智慧（AI）熱潮已形成「史詩級泡沫」，而且幾乎沒有任何力量能阻止泡沫破裂，最終恐將拖垮股市與整體經濟。

《商業內幕》（Business Insider）報導，貝瑞在社群平台 X 發文指出：「政府將會不惜一切代價拯救 AI 泡沫，以拯救市場、進而拯救經濟。但問題在於，這個泡沫已經大到救不了。」而這番嚴厲警告，是貝瑞回應前避險基金經理人、同時也是富達投資（Fidelity）傳奇投資人彼得林區（Peter Lynch）前助理諾布爾（George Noble）的一則貼文。

諾布爾在貼文中直言：「OpenAI 正在即時崩潰。」並點出這家 ChatGPT 開發商正面臨一連串挑戰，包括來自 Google Gemini 3 及其他 AI 模型的激烈競爭、成本急遽攀升、虧損持續擴大，以及馬斯克（Elon Musk）對其提起的訴訟。

貝瑞在 X 平台回應表示：「這並不令人意外，而且不會只發生在 OpenAI 身上。」他強調，即便是「全球最富有企業投入與放貸的龐大資金，也無法爭取到足夠的時間，而這正是投機狂熱的定義。」

貝瑞去年底從經營避險基金轉而專注於線上寫作，經營 Substack 專欄，他在首篇貼文中便批評 OpenAI 設定8年內投入 1.4 兆美元的支出目標是「異想天開」。

根據 OpenAI 財務長本週在官方部落格揭露的數據，該公司年化營收已從 2023 年的 20 億美元，躍升至去年的逾 200 億美元。

然而，貝瑞仍多次將奧特曼（Sam Altman）領導的 OpenAI，拿來與網路泡沫時代的災難案例相提並論。他在去年 12 月初寫道：「OpenAI 就是下一個網景（Netscape），注定失敗、並正在大量燒錢。」

貝瑞先前也在 Substack 上表示，他對一家新創公司竟能「引爆一場規模達數兆美元的基礎建設競賽」感到震驚，並直言如果 OpenAI 是上市公司，他會選擇放空其股票。

值得注意的是，目前市場專家對 AI 熱潮究竟是一場科技革命，還是短暫的投機狂熱，仍意見分歧。長期研究資產泡沫的資深投資人葛蘭瑟姆（Jeremy Grantham）近日直言：「AI 不會破滅的機率，幾乎等於零。」

相較之下，《創智贏家》（Shark Tank）明星投資人奧利里（Kevin O’Leary），以及科技投資人羅斯格伯（Ross Gerber）則在去年秋天向《商業內幕》表示，他們並不擔心AI泡沫，因為 AI 正大幅提升生產力，並持續推動快速成長。

