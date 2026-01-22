馬斯克口水大戰變業績 ! 瑞安航空推「白痴特賣」訂位大暴增

瑞安航空和馬斯克吵架，順勢推「白痴特賣」操作，反而帶動業績。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕近期，瑞安航空順勢把與馬斯克的隔空口水戰，變成一場吸睛又吸單的行銷操作。外媒指出，歐洲最大廉航拒絕在飛機上裝設Starlink Wi-Fi，與馬斯克隔空互嗆，還反手推出名為「白痴特賣」的促銷活動，短短幾天就有數百萬次官網點擊，訂位量還出現明顯成長，把爭議熱度直接轉化為實際業績。

據報導，這場紛爭的導火線是一枚小小的天線。執掌瑞安航空30年的「成本控制大師」奧利里（Michael O’Leary）明確拒絕在客機上安裝Starlink Wi-Fi服務，所持理由是「將增加飛機飛行阻力」，預計每年將額外消耗2億至2.5億美元（約新台幣63.2億元-79億元）燃油成本，分攤到每位乘客身上約1美元（約新台幣31.6元）。

但更關鍵的是，瑞安航空的乘客平均飛行時間僅1小時，大多數客人並不願掏錢購買機上網路費；因此，安裝服務純屬「資源浪費」，投資報酬不划算。這番話惹怒馬斯克，他在X平台反擊指責O’Leary不懂技術，最後言辭升高到人身攻擊。至於O’Leary也不甘示弱回嗆，雙方你來我往，迅速成為社群焦點。

據報導，在雙方互嗆熱度最高時，馬斯克甚至在X上發起「收購瑞安航空」的玩笑式投票，吸引數千萬次瀏覽、七成以上贊同，讓原本的商業分歧演變成全民圍觀的網路事件。瑞安航空也趁勢推出「白痴特賣」，O’Leary直言活動為官網帶來約 400 萬次點擊，近幾日訂位量成長2%至3%，以其龐大規模而言屬於「相當顯著」的增幅。

據報導，瑞安航空在2025年成為歐洲首家在單一會計年度載客量達2億人次的航空公司。根據官網資料，該公司航線遍及36個國家，每日航班超過3600班。

瑞安航空強調，並非否定 Starlink 的技術本身，而是過去一年多曾評估各種方案，包括與亞馬遜、Vodafone 等業者接觸，但在低票價、短航程的商業模型下，成本始終是最大門檻。O’Leary 甚至坦言，短程航班若要裝 Wi-Fi，唯一可行的方式是「免費」，否則使用率恐不到 5%。

相較之下，多家航空公司已把免費Wi-Fi視為差異化工具，例如捷藍航空全面免費、達美航空納入會員方案，美國航空也宣布與多家通訊商合作提供會員高速連線；Starlink則已與逾 20 家航空公司合作，服務乘客數快速成長。只是對瑞安航空而言，與其跟進高成本配備，不如把爭議變成行銷素材。

結果證明，這場口水戰非但沒傷到瑞安航空，反而放大品牌能見度、帶動訂位轉換。從「拒裝 Wi-Fi」到「白痴特賣」，瑞安航空再一次示範，低成本航空不只拚成本，也能把話題經濟玩到極致。

