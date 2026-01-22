川普收回威脅格陵蘭賭盤翻盤 重押者帳面瞬間虧損145.5萬元

美國總統川普（Donald Trump）21日宣布，已就格陵蘭未來達成框架協議，並撤回先前欲對歐洲8國加徵關稅的威脅。圖為格陵蘭首都努克樹立的格陵蘭旗。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）21日宣布，已就格陵蘭未來達成框架協議，並撤回先前欲對歐洲8國加徵關稅的威脅。根據鏈上分析團隊Lookonchain的最新監測指出，該消息使「川普是否會在2027年前取得格陵蘭」的預測賭盤出現變化，相關事件賠率下滑至12%。

值得注意的是，一個名為「賭博毀了人生（GamblingRuinsLives）」的新註冊帳號，曾對川普將在2027年前取得格陵蘭下重注約10.5萬美元（約新台幣332.3萬元）。隨著賠率下降，該帳號目前已出現約4.6萬美元（約新台幣145.6萬元）的帳面虧損。

Lookonchain指出，該帳號的操作更像高風險投機，而非基於實際政治可能性的判斷，其結果似乎也呼應了帳號名稱本身所傳達的警示意味。

