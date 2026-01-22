焦點股》0050：除息首日秒填息 兩百萬散戶歡呼

除息首日秒填息，元大台灣50的兩百萬投資人齊歡呼。（截取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕兩大國民ETF元大台灣50（0050）、元大台灣高股息（0056）兩檔ETF昨（21）日為除息前進最後交易日，今日台股大漲逾600點，0050今除息立刻秒填息，投資人大喊「成功填息入袋」、「昨日進場（0050）立刻賺」，截至10:15分為止，0050股價上漲1.15元、暫報72元，成交量5.1萬張。

由於0050預計2月11日每單位發放股息1元，估計投資人農曆前就可以先領到紅包，目前0050受益人數超過211萬，昨日台股大跌，更有投資人選在除息日前買進，今日台股大漲秒填息，昨日最後上車的散戶直呼「太幸運」。

法人分析，多數投資人認為長期投資應選市值型ETF，去年0050投資人數、淨申購金額持續上升，從2024年的228億元翻倍成長至2025年底的494億元，每月人均扣款金額也從2024年的8186元成長至9995元，顯示願意「無腦買進」的受益人也越來越多。

