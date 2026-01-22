焦點股》英業達：盤中飆破50元 衝近1年新高價

英業達今日盤中帶量衝破50元大關，創近1年新高價。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）AI伺服器利多題材持續發酵，今日隨著千家上市櫃企業股價大漲，英業達早盤一度攻上漲停51.2元大關，截至上午9時57分暫報51.1元，漲幅9.77%，創下1年新高價，成交量已逾10萬張。

英業達看好今年AI伺服器需求，去年相關業務成長約4成，今年仍可望維持雙位數成長，且出貨量增幅不小，值得一提的是，出貨結構也將出現明顯變化，ASIC（客製化晶片）伺服器貢獻的占比預計會超過5成，整體資本支出與AI伺服器產能目標都要年增1倍。

英業達也同步推進多元新興事業，其中車用業務已從過去與一級供應商合作，轉向與代工廠接洽，產品涵蓋電子控制單元等，相關業務2025年營收較前年成長一倍，2026年預計再成長3倍，看好2027至2028年可見更顯著成果。在機器人領域，將以輪式移動平台搭配雙臂操作為主，並與政府單位合作、洽談代工事宜，擴大未來成長動能。

