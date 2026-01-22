歷史新高！南韓綜合股價指數盤中破5000點大關

南韓綜合股價指數22日盤中首度突破5000點大關，創下歷史新高。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓綜合股價指數（KOSPI）22日盤中首度突破5000點大關，創下歷史新高。

韓聯社報導，KOSPI當天高開77.13點（1.57%），報4987.06點，隨後持續上揚。以上午9時14分為準，KOSPI報5002.02點，較前一交易日上升1.88%。KOSPI去年10月首次突破4000點後，時隔3個月便站上5000點，大盤一度還漲至5016.73點。南韓股市正式邁入「KOSPI 5000」時代。

請繼續往下閱讀...

美國總統川普（Donald Trump）同天宣布，取消對歐洲8國的懲罰性關稅，並與北約就格陵蘭島問題達成協議框架。美股應聲大漲，3大股指隨即攀高，半導體板塊漲勢搶眼。南韓股市同步跟進，半導體龍頭三星電子和SK海力士盤中漲幅分別高達4.48%和4.19%，一路高歌。

同一時間，南韓創業板指數（KOSDAQ）報959.1點，較前一交易日上漲7.81點（0.82%）。另外，韓元對美元匯率較前一交易日上升4.3韓元，報1467韓元（約新台幣31.6元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法