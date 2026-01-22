自由電子報
焦點股》國巨：漲價潮確立 資金追價

2026/01/22 09:50

漲價潮確立，華新科直奔漲停，資金追漲國巨*。（資料照）漲價潮確立，華新科直奔漲停，資金追漲國巨*。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件龍頭國巨*（2327）日前率先宣布，自2月1日起調漲部分晶片電阻價格，華新科（2492）昨日也發出漲價通知，2月1日起調升所有晶片電阻產品線報價，不僅帶動華新科股價一早直奔漲停157.5元，國巨*也獲得市場資金追漲，一度站上300元大關，截至9:27分為止，目前國巨*股價上漲19元、暫報296.5元，成交量高達3.2萬張。

受到銀價大漲之故，臺慶科（3357）、勤凱（4760）去年第四季就宣布漲價，國巨*日前宣布鉭質電容、磁珠等產品漲價後，再傳出2月1日起調漲部分晶片電阻（R-Chip）價格，孰料，華新科也宣布晶片電阻漲價，被動元件士氣大振，包括華新科、光頡（3624）、鈞寶（6155）等股價直奔漲停。

觀察三大法人方面，外資連續三日賣出國巨*、合計賣超達1.8萬張，投信昨小賣79張、自營商賣超2046張，昨日主力賣超也達3087張，賣超券商以花旗、國泰綜合、元大為主；法人則建議，目前台股節節走高，雖然被動元件基本面表現不錯，但投資人謹慎追高，避免短線套在高點。

