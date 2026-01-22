得知公司營收計算方式更正、股票恐大跌 訊達董事違法賣股避險被起訴

台北地檢署今日偵結，認定熊男違反內線交易法，依法提起公訴。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒、王定傳／台北報導〕上櫃公司訊達電腦（6140）去年公告調整單月營收，導致公司股價10天內大跌20%。公司董事熊俊瑋在消息確定後，於利空消息公告前後的禁止買賣期間，賣出持股，避險79萬餘元，檢調掌握情資後，去年8月約談熊男到案說明。台北地檢署今日偵結，認定熊男違反內線交易法，依法提起公訴。

檢調查出，訊達電腦於2024年1月10日公布前年12月營收為6.77億元，較同年前期增加247.54%，但經會計師建議，應改淨額法調整營收。討論後決定採取會計師算法，採淨額表達結論，並於同年2月23日確定。

而身為訊達公司董事兼業務總監的熊俊瑋屬於證券交易法規範的內部人，得知會議內容後，明知在消息未公開前或公開前後18小時內，不得買賣公司股票，卻在同年2月26日至3月12日間，密集出脫手中股票，總計規避毀損79萬928元。

台北地檢署檢察官王繼瑩指揮高雄市調查處調查官於去年8月5日約談熊俊瑋到案後，認其涉嫌觸犯內線交易罪，諭令交保50萬元。

台北地檢署今日偵結，認定熊男涉犯內線交易罪，依法提起公訴，犯罪所得79萬928元，請法官依規定宣告沒收。

