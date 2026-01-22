黃仁勳和張忠謀的約定曝光！輝達變台積電最大客戶？他親口全說了

黃仁勳（右二）登上Podcast，談及台積電創辦人張忠謀（左一）。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近期消息指出，輝達取代蘋果，目前成為台積電最大的客戶。對此輝達執行長黃仁勳在1檔節目中親口證實，並表示，張忠謀一定很高興得知輝達現在是台積電最大客戶了。

在全球半導體聯盟（GSA）共同創辦人暨執行長Jodi Shelton的Podcast節目A Bit Personal的訪談中，Jodi Shelton提到，當年台積電創辦人張忠謀第一次與黃仁勳見面時，黃仁勳就強調，將會成為台積電最大客戶，或至少是最大的客戶之一，並詢問黃仁勳的自信來源。

對此黃仁勳回應，張忠謀一定很高興得知輝達現在是台積電最大客戶了。他同時透露，在個人電腦革命時期，輝達就是該公司最大客戶，現在又再度成為其最大客戶，黃仁勳對此感到開心。

根據科技媒體《Tomshardware》報導，輝達在2000年代初期曾是台積電最大客戶之一，然而，在2010年代，隨著英特爾（Intel）措施與蘋果潛在的合作機會，蘋果轉而委託台積電為蘋果生產iPhone和iPad處理器，台積電、蘋果地位也逐年提升，尤其是在近年來，隨著iPhone在全球市佔率超越三星，這一趨勢更加明顯。

日前業界指出，過去幾年蘋果都是台積電營收占比最高的客戶，但近期有爆料指出，由於AI的蓬勃發展，蘋果將不再是台積電的頭號客戶，1位知情人士稱，台積電將不再優先為蘋果供貨，且台積電董事長魏哲家更給蘋果帶來了1個令人震驚的消息，他要求蘋果支付「近年來最大幅度的價格」。

而《xenospectrum》等媒體指出，黃仁勳上述這番話，不僅意味輝達超車蘋果，成為台積電最重要的營收來源，也象徵科技業典範轉移，從智慧手機雄霸一方，轉為AI大時代。

