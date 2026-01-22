川普警告鮑爾：若續留聯準會 日子恐不會過得愉快

美國總統川普（Donald Trump）警告聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），若續留聯準會 日子恐不會過得愉快。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）任期將於今年5月結束，但依法仍可續留聯準會理事會，並擔任理事至2028年。對此，美國總統川普（Donald Trump）近日受訪時警告，稱若鮑爾在卸任主席後仍選擇留任Fed理事，其餘下任期恐怕「不會過得愉快」。

《彭博》報導，川普近日接受CNBC專訪時，被問到鮑爾是否可能以Fed理事身分留任至2028 年時，川普直言：「如果真的發生那樣的事，我不認為他的日子會非常、非常快樂」。

請繼續往下閱讀...

報導指出，近期川普政府與Fed之間的緊張關係持續升高，甚至對Fed發出傳票，暗示可能針對Fed華府總部翻修工程展開刑事調查。對此，鮑爾強力反擊，批評該調查是試圖對Fed施加「政治壓力」，也因此引發外界揣測，鮑爾可能在主席任期結束後仍選擇留任Fed。

在此情況下，鮑爾即便不再擔任Fed主席，仍可能對Fed的政策決策保有相當影響力，同時也將壓縮川普安插自己人選進入Fed理事會的空間。除非白宮從現任Fed理事中指派下一任主席，否則勢必得利用目前由理事史米蘭（Stephen Miran）所佔據的席位，才能安插川普屬意的人選。

報導並指出，米蘭目前正從其總統高級經濟顧問職位中無薪請假，其Fed理事任期於本月屆滿，但在尚未有人接替前，仍可繼續留任。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法