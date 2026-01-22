哈薩克大型油田驚爆「不可抗力」停產 國際油價應聲走高

國際油價週三（21日）收盤上漲。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕受哈薩克兩座大型油田暫時停產、引發市場對供應收緊的樂觀情緒影響，加上委內瑞拉原油出口量偏低，凸顯該國在扭轉近期減產方面進展緩慢，國際油價週三（21日）收盤上漲。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 26 美分，漲幅 0.4%，收在每桶 60.62 美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨上漲 32 美分，漲幅 0.5%，收在每桶 65.24 美元。

在此前一個交易日，兩大原油合約均上漲約 1.5%，原因是 OPEC+ 產油國哈薩克因電力配電問題，於週日暫停其田吉茲（Tengiz）與科羅廖夫（Korolev）油田的產出。

此外，路透於週三引述4名產業消息人士指出，由於黑海 CPC 終端出現瓶頸，該國規模龐大的卡沙干（Kashagan）油田原油首度被轉供國內市場；此前該終端設備在無人機攻擊中遭受嚴重損壞。

路透同日另據田吉茲油田營運商 TCO的消息報導，指出該公司已就原油輸送至 CPC 管線系統的交付宣布不可抗力。路透週二引述3名產業消息人士指出，哈薩克上述2座油田的原油產出，可能還將停擺 7 至 10 天。

另一方面，船舶追蹤數據與委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）的文件顯示，委內瑞拉在與美國簽署、規模達 20 億美元的供應協議下的原油出口量，截至週三約為 780 萬桶，凸顯PDVSA在全面扭轉近期減產方面進展緩慢。

路透週二公布的初步調查顯示，上週美國原油與汽油庫存預期增加約 170 萬桶，而蒸餾油庫存則可能下滑。

國際能源署（IEA）在週三最新一期月度石油市場報告中，上調其對 2026 年全球石油需求成長的預測，顯示今年市場供給過剩的幅度可能略為收斂。

瑞銀（UBS）分析師史陶諾沃（Giovanni Staunovo）表示，地緣政治緊張局勢升溫，關稅可能拖累經濟成長，進而對油市造成壓力，促使市場轉向避險情緒。

