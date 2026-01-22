訊號來了！川普達沃斯演說預言美股將暴衝 未來一年市場「翻倍成長」

美國總統川普週三（21日）在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）上發表演說。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（21日）在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）演說中，特別利用一段時間，大力宣揚他對美國股市的樂觀前景。川普預測，美國股市在未來一年內將「翻倍成長」，並將週二的股市下跌形容為「微不足道的小事」。

標普 500 指數週二（20日）大跌超過2%，創下自去年 10 月以來最嚴重的一次單日跌幅，背後因素在於川普對歐洲發出的關稅威脅，引發投資人擔憂。

不過川普週三在達沃斯論壇上的演說，輕描淡寫地將週二的股市下跌形容為「微不足道的小事」，並預期美股市場將在未來一年漲幅翻倍，也就是上漲 100%，但作為對照，華爾街分析師的中位數預測，僅認為標普 500 指數今年約可上漲 11%。

川普說：「那次（週二）下跌和市場迄今的漲幅相比，根本微不足道。而且我們在股市上有一個不可思議的未來，那個股市將會翻倍成長，我們會衝上 50000 點。」

川普演說後，股市應聲上漲，原因在於川普演說時向現場表示，自己不會動用武力取得格陵蘭。

過去一週，美國與北約成員國之間可能爆發衝突的風險曾令投資人感到不安，而川普在關稅與貿易戰議題上的強硬言辭，也助長了週二市場出現的「賣出美國」（sell America）行情。

川普表示：「人們以為我會使用武力。我不需要使用武力。我不想使用武力。我也不會使用武力。」

在川普發表上述言論後，美股隨即走高。而川普也在社群Truth Social平台上寫道：「我們已經就格陵蘭島乃至整個北極地區的未來協議達成框架。基於此，我將不會實施原定於2月1日生效的關稅。」

受此消息提振，美股週三收盤大幅上漲。道瓊工業指數上漲1.21%，收在49077.23點、標普500指數上漲1.16%，收在6875.62點、那斯達克指數上漲1.18%，收在23224.82點、費城半導體指數上漲3.18%，收在8042.07點。

