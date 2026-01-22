川普停戰歐洲協議曝光？傳密會北約「格陵蘭小塊割地」引爆爭議

紐時報導，格陵蘭小片土地恐成交換籌碼。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週三（21 日）表示，美方與北約（NATO）達成格陵蘭島合作框架，收回對歐洲8國的關稅威脅。據《紐約時報》報導，川普總統週三表示，他將取消先前為確保美國對格陵蘭島的所有權而發出的關稅威脅，並稱他已與北約秘書長馬克呂特就格陵蘭的未來達成框架協議。

據3位熟悉討論情況的高階官員透露，在該聲明發布前，北約周三舉行了一場會議，各成員國最高軍事官員討論了一項妥協方案：丹麥將格陵蘭小片土地的主權讓予美國，供美國建設軍事基地。

這些官員表示，這是北約秘書長呂特一直在推進的構想，其中2位與會官員將其比作英國在賽普勒斯的軍事基地，那些基地被視為英國領土。

對此，丹麥國會中2名來自格陵蘭的議員之一、同時也是格陵蘭政壇重要人物的 Aaja Chemnitz公開駁斥美國總統川普關於與北約達成「未來協議」的說法。她在臉書發文直言，近日川普的相關言論完全荒謬，北約在任何情況下，都沒有權力在未經我們格陵蘭同意的情況下，談判任何事情。

《紐約時報》指出，格陵蘭政府週三建議各家各戶儲備足夠5天使用的物資，以防危機發生。據悉，這份危機應變手冊（其中並未提及川普先生）是為了應對反覆發生的停電事件，並「加強民眾安全，確保社會整體應對能力進一步提升」。

格陵蘭島政府試圖營造平靜的氛圍，並表示手冊的編寫工作始於去年。

