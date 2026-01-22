3人公司靠1件保暖衣狂賣上億日圓 ! 「1手法」讓產品紅到買不到

近日，在日本爆紅的一款保款衣「Momonga」。（擷取自社群網站）

〔財經頻道／綜合報導〕近期，日本一款名為「Momonga」的穿戴式保暖衣意外爆紅。日媒指出，這款產品不用插電，完全依靠人體熱能保暖，主打「暖房費0日圓、環保又省錢」，在日本電價高漲與防災意識升溫的背景下迅速走紅，目前累計銷售金額已突破1億日圓（約新台幣近2000萬元），而這款人氣商品背後公司，竟只是由3人組成的小型家族企業。

據報導，許多日本消費者表示，穿著「Momonga」時，不僅能節省電費，也在地震、停電等突發狀況下成為可靠的禦寒備品。但真正讓 Momonga 一路紅到缺貨的關鍵，不只產品本身受消費者青睞，老闆刻意採取的銷售策略也是重要推手。

據報導，「Momonga」不以傳統通路或電商平台販售，而是長期在「群眾募資平台限量開賣」，每次僅依照實際接單數量生產，避免庫存風險，也刻意保留稀缺性。

日媒指出，Momonga 外型神似鼯鼠，全身包覆的設計能有效阻擋冷風、保留體溫，日本消費者形容，像是「穿在身上的暖房」。但這件衣服並非曇花一現的創意小物，而是實際使用體驗與口碑發酵下，逐步累積忠實支持者。

這款產品的誕生，來自日本一家名為Fabre的小公司，公司成員為老闆坂井勇一郎、負責財務的妻子，以及一名前同事共同經營。坂井曾在大型服飾公司工作30年，親身見證時尚產業「大量生產、庫存滯銷、最終銷毀」的惡性循環，因而對傳統服飾商業模式產生強烈質疑。

因此，他選擇離開產業體系，轉而以群眾募資的方式，直接讓市場與消費者決定產品是否值得被生產。而Fabre幾乎所有商品都透過群眾募資販售，Momonga也不例外，這種接單式生產模式，讓公司能即時吸收使用者回饋、不必承擔庫存風險，也避免資源浪費。

據報導，Momonga的設計細節，正是來自不斷修正的用戶意見，例如活動時不拉扯腋下、坐下不緊繃、腳部不進冷風等，這些看似細微的改良，正是大量量產商品難以兼顧的地方。

Momonga熱賣後，市場上也出現不少外型相似的仿製品、價格也更低，但品質與保暖效果參差不齊。坂井坦言，與其煩惱模仿，不如專注把產品做到最好，避免消費者因劣質仿品而對整個品類失去信心。他強調，Momonga 真正的價值不在造型，而在結構、材質與穿著體驗的平衡，這正是多年服裝經驗累積的成果。

坂井直言，與大型品牌相比，Fabre從未打算正面競爭，像大型服飾或機能品牌擁有驚人的規模與成本優勢，小公司無法、也不必複製那條路。他選擇的是另一條方向，就是做「大公司嫌麻煩、不會做，但有人真正需要」的產品。

如今，Momonga 幾乎只在群眾募資平台限量販售，常常一推出就被搶購一空，想買還未必買得到。對 Fabre 來說，產品不必人人都有，只要交到真正需要、願意等待的人手中，就已足夠。這種反主流的經營哲學，反而在高耗能、高競爭的時代，走出了一條屬於小公司的成功路線。

