比新車CP值高！10大保值二手車出爐，TOYOTA這6款上榜。（業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕最新並不總是更好，尤其是在汽車領域，外媒報導，雖然新車擁有最新的功能和技術，但它們的貶值速度也很快，尤其是第1年折舊率最高，對於想要擁有現代功能，但又不想承擔早期貶值高昂代價的消費者來說，購買1輛準新車不失為1個明智的理財之道，而根據CarEdge數據顯示，Toyota Corolla Hatchback、Subaru BRZ等10款二手車，其性價比遠高於新車，其中光Toyota就佔了6輛。

《Financebuzz》報導，CarEdge數據顯示，在許多情況下，購買1輛車齡兩年的二手車可以讓消費者節省數千美元，同時也能享受到現代科技和卓越的可靠性。

請繼續往下閱讀...

以下這10款二手車與購買新車相比，性價比極高。

1、豐田坦途（Toyota Tundra）

消費者如果購買1輛車齡兩年的二手豐田坦途，平均可以節省1萬2726美元（約新台幣40.21萬），而且還能擁有1輛可靠的車型。

2024年豐田坦途搭載i-FORCE MAX混合動力系統，可輸出437馬力和583磅英尺的扭力。它還配備14吋多媒體觸控螢幕，並搭載豐田安全感應系統2.5，擁有豐富的安全功能。

全新的 2026 年車型配備了相同的 Toyota Safety Sense 2.5 功能、動力系統和 14 吋多媒體觸控螢幕。

2、RAM 3500

購買兩年新的二手RAM 3500，平均可以節省1萬3870美元（約新台幣43.83萬）。

2024款RAM 3500柴油版的最大牽引力高達3萬7090磅。但2026款高功率柴油版的最大牽引力為3萬6610磅，兩款車型均配備360°全景影像系統和數位後視鏡。

3、豐田4Runner

車齡兩年的豐田4Runner，平均可節省1萬1603美元（約新台幣36.67萬）。

2024年豐田4Runner配備了一系列現代化安全功能，包括豐田安全感應系統（Toyota Safety Sense）。它搭載強勁的4.0升V6發動機，可輸出270馬力和278磅·英尺的扭力。在科技配置方面，它配備了一塊8吋多媒體觸控螢幕，支援多種智慧型手機功能。

2026年豐田4Runner搭載的i-FORCE Max混合動力系統動力更強勁，輸出功率達326馬力，扭力達465磅·英尺。此外，2026年車款還配備了ToyotaSafety Sense 3.0安全系統，新增了一項安全功能。

4、速霸陸 BRZ

車齡兩年的二手速霸陸BRZ，平均可以節省5453美元（約新台幣17.23萬）。

2024年式速霸陸BRZ堪稱性價比極高的跑車。它搭載2.4升直噴式速霸陸水平對置發動機，配備賽道調校懸吊和六速手排變速箱。此外，它的燃油經濟性也相當不錯，高速公路油耗為30英里/加侖，市區油耗為21英里/加侖。

2026 年速霸陸BRZ 搭載了同樣強勁的速霸陸水平對置發動機，但其燃油經濟性不如2024年車型，高速公路油耗僅為27英里/加侖，市區油耗僅為20英里/加侖。

5、豐田卡羅拉掀背車（Toyota Corolla Hatchback）

車齡兩年豐田卡羅拉掀背車平均可節省2778美元（約新台幣8.78萬）。

2024年豐田卡羅拉掀背車配備8吋多媒體觸控螢幕，支援CarPlay和Android Auto。它還配備了豐田汽車公司的Toyota Safety Sense 3.0現代化安全功能。

2026年豐田卡羅拉掀背車配備了相同的 8吋多媒體觸控螢幕和豐田 Safety Sense 3.0 安全功能。

6、豐田 GR Supra

車零2年的豐田GR Supra平均可節省1798美元（約新台幣5.68萬）。

2024年豐田GR Supra絕對是1款夢幻跑車，它搭載3.0升渦輪增壓直列六缸發動機，可爆發出382匹馬力的澎湃動力和368磅英尺的扭矩。此外，它還配備了豐田安全感應系統3.0，確保駕駛者在駕駛這輛性能猛獸時不會速度過快或過於激進。

2026年豐田 GR Supra 擁有同樣的令人腎上腺素飆升的動力系統，同時也配備了相同的安全功能。

7、豐田GR86

購買2年的豐田GR86平均可節省4848美元（約新台幣15.32萬）。

2024年豐田GR86搭載2.4升水平對臥四缸發動機，可釋放228匹賽車馬力和184磅英尺的扭矩，使其成為1款名副其實的賽道車款。

2026年款GR86搭載了相同的速度機器動力系統，因此其輸出與 2024 年款的前代車型相同。

8、雪佛蘭 Silverado 3500HD

車齡兩年的雪佛蘭 Silverado 3500HD平均可以節省7236美元（約新台幣22.87萬）。

2024 年雪佛蘭 Silverado 3500HD 標配 6.6 升 V8 汽油發動機，透過 Charlotte Infotainment 3 系統實現一流的智慧型手機相容性，配備電動升降尾門、Wi-Fi 熱點功能和 Bose 高級音響系統。

2026年雪佛蘭Silverado 3500HD搭載了與其前代車型相同的強勁引擎。然而，新款車型配備了13.4吋對角線觸控螢幕，比舊款車型的7吋對角線彩色觸控螢幕大得多。

9、豐田 Tacoma

車齡兩年的二手豐田Tacoma皮卡平均可節省7969美元（約新台幣25.18萬）。

2024年豐田Tacoma搭載了豐田的i-FORCE MAX混合動力系統，能夠釋放326匹馬力的強勁動力和465磅英尺的扭力。它還配備了14吋多媒體觸控螢幕上的多地形監視器，讓駕駛者能夠自信地應對任何路況。

10、GMC Sierra 3500H

兩年的 GMC Sierra 3500HD平均可以節省6706美元（約新台幣21.19萬）。

2024款GMC Sierra 3500HD搭載強勁的6.6升V8汽油發動機，油門踩到底時可釋放401匹馬力和464磅英尺的扭矩。它還配備了許多現代安全功能，例如前方碰撞預警、車道偏離預警、前方行人煞車以及高清後視攝影機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法