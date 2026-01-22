特斯拉遭踢爆偷裁員！柏林超級工廠人力大減14％ 德媒與官方說法一次看

德國媒體指出，特斯拉柏林超級工廠的員工人數，自 2024 年以來已減少約 1700 人，降幅約為 14%。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）驚傳裁員！德國媒體指出，特斯拉柏林超級工廠的員工人數，自 2024 年以來已減少約 1700 人，降幅約為 14%。消息傳出後，引發市場震驚，不過特斯拉對此否認，表示「與 2024 年相比，正式員工人數並未出現顯著減少，也沒有任何相關計畫。」

德國《商報》（Handelsblatt）週三（21日）報導指出，根據特斯拉工人委員會選舉委員會的內部文件指出，目前柏林工廠的員工人數已降至 10703 人。

相較於 2024 年上一次工人委員會選舉時的 12415 名員工，這代表人力減少約 1700 人，降幅接近 14%。

電動車媒體《Electrek分析指出，這波裁員格外引人關注，原因在於柏林超級工廠廠長蒂里希（André Thierig）過去多次否認特斯拉正在縮減人力。甚至就在上個月，蒂里希仍宣稱「沒有任何裁員計畫」，儘管工廠的生產量已呈現停滯，甚至下滑。

不過據《路透》報導，特斯拉週三在一份以電子郵件發出的聲明中指出：「與 2024 年相比，正式員工人數並未出現顯著減少，也沒有任何相關計畫。」

聲明補充指出：「工廠管理層所傳達的訊息仍是：超級工廠目前的狀況與未來展望都相當穩定，尤其是在員工就業方面。」

特斯拉表示，這座接近營運滿4年的工廠出現一定程度的人力流動是「完全正常」的，並補充說，隨著生產初期的擴產階段結束，對臨時工的需求已經下降。

特斯拉執行長馬斯克於 2024 年 4 月曾向員工表示，為了降低成本並提升生產效率，該公司將在全球範圍內裁減超過 10% 的員工。

