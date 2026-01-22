買車別再當盤子！專家教你辨別車子合理價格 立刻省下大筆錢

消費者在買車時，總是很難分辨自己是否付了過高價格。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕買輛新車的過程，就像在顛簸的道路上行駛一樣，需要耐心、決策與應變，從試駕、各種文件手續，再加上業務的推銷壓力，消費者總是很難分辨自己是否付了過高價格。外媒引述專家說法，指出有一些實用技巧，可以讓消費者發現車子的價格到底合不合理。

美國理財網站《GOBankingRates》報導，線上購車平台CarEdge總裁兼執行長謝夫斯卡（Zach Shefska）表示，消費者要判斷自己在買車時是否拿到好價格，或是被坑，最首先的一件事，就是要「了解市場狀況」，這是因為市場情況決定了價格與談判空間，若某款車型需求高、供應低，消費者議價能力將受限；反之，如果供過於求，消費者就可能拿到更好的價格。

請繼續往下閱讀...

購車時，謝夫斯卡建議評估2個關鍵指標，分別是「在市場上的天數」（Days on the market、DOM）與「市場天數供應」（Market days supply、MDS），這都是判斷價格是否可談的重要參考指標。

DOM指的是車輛在經銷商掛牌出售的時間。掛牌越久，通常越容易談到更低的價格；MDS則是業界用來衡量，以現有銷售速度，需要多久才能售完所有庫存的指標。

謝夫斯卡解釋：「業界理想的 MDS 大約是 60 天，也就是說，以現有銷售速度，經銷商大約 60 天可以賣完庫存。如果 MDS 超過 60天，買家就有更多談判籌碼，因為經銷商庫存過多。」謝夫斯卡坦言，這些術語可能讓消費者覺得複雜，甚至像「在講行話」，但他強調，理解這些概念能讓消費者在買車時真正掌握議價主動權。

許多消費者專注於車貸後的每月付款金額，但謝夫斯卡指出，以此為依據談判，對買家長遠來說並無好處，購車時應專注於到手總價（Out the door price、出門價），也就是買下車輛的總成本，包括經銷商費用、附加選項與稅金。若經銷商業務持續將話題引向每月付款金額，他建議立即將對話拉回到到手總價。

對許多消費者而言，拜訪經銷商幾乎無法避免被推銷附加選項。謝夫斯卡建議仔細檢查合約，對不熟悉的費用提出疑問，並留意合約上列出的費用是否與談判過程或網路廣告一致。

謝夫斯卡也分享了3個方法，協助消費者拿到較划算的金額，首先是「自己找車貸業者」，他指出，經銷商提供的車貸利率較高，藉此獲得較多的利潤，自己事先找到車貸預核就能避免這種情況。

其次是「了解自身舊車的折舊換新價值」，這樣如果對方開價過低，消費者就有議價籌碼，最後是「買車前先做好市場調查」，了解當地車價、庫存量與同類車款資訊，消費者就能讓在談判時更具優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法