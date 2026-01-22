退休族必學省錢指南！6項居家東西別再買 讓你荷包滿滿

退休會帶來許多變化，尤其是在個人財務方面，理財專家建議退休族「跟塑膠袋說再見」，使用可重複使用的購物袋，不僅對荷包有幫助，對地球也更友善。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕退休會帶來許多變化，尤其是在個人財務方面，這正是重新檢視預算的好時機，而這也包括認真檢討花錢習慣，有著不少方法可以幫助退休族精簡預算，同時不必犧牲生活品質。外媒日前就整理出6項退休族應該「停止購買」的居家項目，包含有線電視、自動訂閱服務和瓶裝水等。

美國理財網站《GOBankingRates》報導，首先是「跟塑膠袋說再見」，CFP理財規劃師Marguerita Cheng強烈建議，淘汰那些惱人的塑膠袋。她指出，自己住在美國馬里蘭州，這裡要對塑膠袋收錢，建議退休族可以在車上放幾個可重複使用的購物袋，這不僅對荷包有幫助，對地球也更友善，可說是一舉兩得。

再來是「別買瓶裝水」，Marguerita Cheng建議退休族告別瓶裝水，並視居住地情況投資一套濾水系統，如此一來，只要準備自己的環保水瓶即可。CFA 理財柯林斯（Michael Collins）也認同這個看法，他指出：「瓶裝水是另外一項不必要、且長期累積下來相當可觀的支出，同時也會製造大量塑膠垃圾。不如投資一個可重複使用的水瓶，必要時在家中加裝濾水設備。」

另外還有「有線電視」，報導描述，這是個默默吃掉預算的項目。過去有線電視曾經是最潮的娛樂，但時代已經改變，收視習慣或許也該與時俱進。Marguerita Cheng建議退休族，重新評估有線電視的成本效益。她說：「你可能正在為根本沒在看的頻道付費。依你的實際需求，串流平台也許更適合。」柯林斯也補充稱，隨著串流服務普及，有線電視對許多家庭而言已成為不必要的支出，「畢竟有了 Netflix 和一張舒服的沙發，誰還需要 500 個頻道？」

再來是「過多的訂閱服務」，Marguerita Cheng提醒退休族，要留意那些悄悄累積的自動配送費用。她指出：「不只是雜誌訂閱，所有商品與服務的訂閱都該重新檢視，確認配送頻率是否真的符合你的需求。」像是你真的需要每週一支新的刮鬍刀嗎？或囤到足以撐過末日的衛生紙？

另外，也不要買「過多的清潔用品」，Marguerita Cheng說：「我媽媽教了我很多妙招。保持家裡乾淨漂亮固然重要，但其實不需要用那麼多有毒化學品。」她建議：「簡化清潔流程，考慮用超細纖維布取代大量紙巾。紙巾仍然有其用途，但擦鏡子或玻璃時，超細纖維布更合適。若情況允許，也可用醋、茶樹精油等 DIY 清潔用品。」

柯林斯也表示支持：「紙巾和餐巾紙看似方便，但實際上既浪費又會隨時間增加成本。不如投資可重複清洗、反覆使用的布製餐巾與清潔布。」

最後是別買「過多的小玩意（Gadget ）」。個人理財專家庫爾伯格（Erika Kullberg）提醒，別掉入小玩意的陷阱。她表示：「市面上有太多看起來很有趣、彷彿能解決所有問題的小玩意，但最後卻只是堆滿你的廚房抽屜。」

而且，不只限於廚房用品。庫爾伯格也補充：「別讓孫子們說服你，覺得一定要什麼都買『i』系列產品——像是最新的 iPhone、iPad 等。」如果你對現有的科技設備已經很滿意，其實完全沒有必要升級那些可能根本用不到的新產品。

報導指出，退休生活不代表就要過得像隱士，但確實代表要更聰明地消費。就像庫爾伯格所說的：「當你是靠固定收入生活時，每一筆支出都必須經過深思熟慮。」

