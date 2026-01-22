黃金創新高！但「他」卻讓漲幅幾乎吐光光

週三（21日）黃金價格觸及歷史新高。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週三（21日）黃金價格觸及歷史新高，但尾盤漲幅收斂。美國總統川普表示，已就格陵蘭未來達成框架協議，代表收回先前欲對歐洲8國加徵關稅的威脅，帶動股市反彈，也讓避險情緒和緩。

黃金現貨價上漲0.3%，報每盎司4778.51 元，盤中最高漲至4887.82美元。



2月交割的黃金期貨上漲1.5%，報每盎司4837.50美元。

《路透》報導，RJO Futures 資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）表示：「關於歐洲關稅的消息推升股市，讓黃金回吐大部分漲幅，也對金屬帶來一些壓力。不過，這只是基於新聞標題的拋售，不會改變整體走勢。」

其他貴金屬交易：

現貨白銀下跌3.6%至每盎司91.17美元，週二盤中曾創下95.87美元歷史紀錄。

現貨白金下跌0.1%，報每盎司2460.20美元，先前曾觸及2543.99美元紀錄。

現貨鈀金下跌2.1%，報每盎司1825.85美元。

針對白銀，ANZ大宗商品策略師Soni Kumari說：「考量到目前的價格動能，銀價突破3位數並非不可能，但走勢不會一邊倒，在這段期間可能會出現調整和更高的波動性。」

