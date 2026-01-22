自由電子報
川普信用卡利率10％上限！戴蒙警告：恐引發「經濟災難」

2026/01/22 08:18

川普信用卡利率10%上限！戴蒙警告，恐引發「經濟災難」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普將要求國會把信用卡利率上限設定在10%，對此，摩根大通執行長戴蒙警告，限制信用卡利率的提議將導致經濟災難。

路透報導，川普週三在世界經濟論壇（WEF）上發表的另1次演講中重申了他對限制利率的呼籲。

川普說，我要求國會把信用卡利率上限設定在10%，為期1年，信用卡債務飆升一直是人們攢首付的最大障礙之一，信用卡公司的利潤率現在超過50%，是最高的利潤率之一。

對於川普信用卡利率設10%上限，戴蒙直言，這將使80%的美國人失去信用，而信用是他們的備用信用。

銀行業強烈反對這項舉措，認為這將限制一般消費者獲得信貸的管道。同時，華爾街分析師表示，此類措施需要立法程序，且通過的可能性微乎其微，因為民主黨和共和黨在是否支持該措施的問題上存在分歧。

「最難過的不會是信用卡公司，而是餐廳、零售商、旅行社、學校、市政當局，因為人們會錯過水費、各種其他費用的支付，」戴蒙說。

