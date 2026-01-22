1件打通關！UNIQLO「3990日圓」闊腿褲賣翻 網喊：美得令人驚艷

1件打通關！UNIQLO「3990日圓」闊腿褲賣翻，網喊，四季皆宜、美得令人驚艷。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕對於那些正在尋找既舒適又有型的褲子的人來說，UNIQLO（優衣庫）爆款闊腿褲（バレルパンツ）或許是不錯選擇，日媒報導，這款闊腿褲，不僅布料厚薄適中，1年四季皆宜，且外型美得令人驚艷，更重要是售價只要3990日圓（約新台幣798元），網友喊以這價位、品質來看，別處絕對找不到。

日媒報導，優衣庫這款闊腿褲，採用100%純棉斜紋布料，質地精緻挺括，而其後擺處增加褶襉，使輪廓更具立體感，另可調節的抽繩腰帶確保穿著舒適，且略微圓潤的側邊設計，既營造出寬鬆舒適的穿著體驗，又保持了簡潔流暢的線條。

由於該款闊腿褲，時尚又百搭，且男女皆宜，更重要的是其售價只要3990日圓，引發網友熱議搶購。

網友更紛紛在官網留言，大讚「這條褲子既現代又休閒，完美！挺括的面料勾勒出優美的身形。」、「寬鬆的廓形太可愛了！男女皆宜。」、「簡直是完美的褲子。」、「這個價位，品質這麼好，別處絕對找不到。」、「這條褲子整體寬鬆，穿起來非常舒適。高腰設計，能好好收腹。」

