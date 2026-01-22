自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

1件打通關！UNIQLO「3990日圓」闊腿褲賣翻 網喊：美得令人驚艷

2026/01/22 14:18

1件打通關！UNIQLO「3990日圓」闊腿褲賣翻，網喊，四季皆宜、美得令人驚艷。（擷取自官網）1件打通關！UNIQLO「3990日圓」闊腿褲賣翻，網喊，四季皆宜、美得令人驚艷。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕對於那些正在尋找既舒適又有型的褲子的人來說，UNIQLO（優衣庫）爆款闊腿褲（バレルパンツ）或許是不錯選擇，日媒報導，這款闊腿褲，不僅布料厚薄適中，1年四季皆宜，且外型美得令人驚艷，更重要是售價只要3990日圓（約新台幣798元），網友喊以這價位、品質來看，別處絕對找不到。

日媒報導，優衣庫這款闊腿褲，採用100%純棉斜紋布料，質地精緻挺括，而其後擺處增加褶襉，使輪廓更具立體感，另可調節的抽繩腰帶確保穿著舒適，且略微圓潤的側邊設計，既營造出寬鬆舒適的穿著體驗，又保持了簡潔流暢的線條。

由於該款闊腿褲，時尚又百搭，且男女皆宜，更重要的是其售價只要3990日圓，引發網友熱議搶購。

網友更紛紛在官網留言，大讚「這條褲子既現代又休閒，完美！挺括的面料勾勒出優美的身形。」、「寬鬆的廓形太可愛了！男女皆宜。」、「簡直是完美的褲子。」、「這個價位，品質這麼好，別處絕對找不到。」、「這條褲子整體寬鬆，穿起來非常舒適。高腰設計，能好好收腹。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財