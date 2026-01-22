小心錢從荷包溜走！專家揭5大「理財地雷」。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕要想在新的1年裡擁有穩固的財務基礎，不僅要了解應該遵循哪些策略，更重要的是知道應該避免錯誤理財，專家表示，決策過快、過度依賴高利債務等5個理財，可能會悄無聲息地阻礙你財富增加。

《GOBankingRates》報導，為了幫助您了解哪些理財行為，會給你帶來更多挫敗感而非滿足感，Choose 11創始人兼執行長、註冊理財規劃師（CFP）科瓦爾（Taylor Kovar）表示，只要避開下列5個錯誤理財行為，就能讓你在新的1年擁有更多的財富。

1.決策過快

對許多人來說，市場波動、電視上專家們的喋喋不休以及關於經濟的焦慮新聞標題都可能讓人感到不知所措，並立即採取行動。

科瓦爾理解這種衝動，但他表示，對短期市場波動或新聞週期做出反應，而不是放慢腳步進行策略思考，是代價高昂的錯誤。即使是順勢而為，如果不謹慎，也可能適得其反，如果能在採取行動前冷靜下來，理清思路，很多壓力都可以避免。

2.忘記計劃

人們如果沒有清晰易懂的財務計劃，就更容易衝動行事。1個完善的計畫就像1個過濾器，幫助你判斷哪些事情值得關注，哪些事情可以忽略。

與財務顧問合作制定符合您短期和長期目標的方案，既能提供結構化的規劃，又能確保責任落實。如果沒有這樣的計劃，您可能更容易盲目追逐潮流，或者盲目聽信那些並不了解您的財務狀況或優先事項的意見領袖，往往會帶來更多的遺憾而不是進步。

3.忽視投資組合多元化

當1項投資表現良好時，人們很容易就會忍不住加倍投入。正如科瓦爾所說：「當某件事持續奏效時，人們很容易認為它穩賺不賠。」然而，過度自信會導致你承擔不必要的風險，尤其是在單一股票或行業投入過多資金的情況下。

分散投資仍然是管理風險和平滑長期波動的最可靠方法之一。與專業人士合作可以確保您的投資組合反映您的目標、投資期限和風險承受能力，而不僅僅是近期表現良好的投資標的。

4.過度依賴高利債務

科瓦爾表示，他最近注意到越來越多的人長期背負高利債務。而且他們似乎過於安於現狀，只支付最低還款額，導致債務纏身的時間更長。

他說，雖然每個月的還款額可能感覺還能應付，但欠款餘額往往會比預期停留更長時間，這使得償還債務變得更加困難。相反，你應該優先償還高利債務，找到一種你能堅持下去的方法。

5.輕易承擔新的月付

或許你剛升職加薪，覺得該犒賞自己，如添置1輛新車，或買1支新手機。

衝動消費是人之常情。然而，科瓦爾提醒大家不要增加大額的定期月付。如果你的財務狀況發生變化，這些大額支出會限制你的財務彈性。他建議大家購買前考慮一下，如果收入下降或其他開立支持續上漲，自己是否還能負擔得起這筆消費。

