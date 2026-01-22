美股收盤》格陵蘭問題有解！道瓊強彈588點 台積電ADR走跌

美股主要股指週三上漲。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週三（21日）宣布取消對歐洲徵收新的關稅，並表示已就格陵蘭問題達成協議框架，受此消息提振，美國股市大幅上漲。道瓊工業指數上漲588.64點、1.21%，收復49000點，標普500指數上漲1.16%，斯達克指數則上漲1.18%，費城半導體指數漲幅達3.18%，台積電ADR則下跌1.04美元、0.32%，收在326.12美元。

綜合外媒報導，川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇上表示，他不會使用武力收購格陵蘭島，他在Truth Social平台上寫道：「我們已經就格陵蘭島乃至整個北極地區的未來協議達成框架。基於此，我將不會實施原定於2月1日生效的關稅。」股市應聲上漲。川普在宣布後不久告訴媒體，「我們已經有了與格陵蘭達成協議的構想」。

輝達等成長股帶動市場反彈，輝達上漲2.87%，AMD飆漲7.71%，美光勁揚6.61%，其他如Meta上漲1.46%，Alphabet上漲1.93%，微軟則下跌2.29%。

川普在達沃斯論壇上也表示，將要求國會實施其提出的10%信用卡利率上限提案，但由於缺乏議員支持，該提案前景不明朗，銀行股上漲。同時，美國聯合航空公司發布對本季和全年業績的樂觀展望後，也帶動航空類股上漲。

道瓊工業指數上漲588.64點，或1.21%，收在49077.23點。

標準普爾500指數上漲78.76點，或1.16%，收在6875.62點。

那斯達克指數上漲270.50點，或1.18%，收在23224.82點。

費城半導體指數上漲247.88點，或3.18%，收在8042.07點。

