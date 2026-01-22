「西門町地王」吳振隆父子檔涉內線交易 檢調約談10人漏夜複訊

圖為士林地檢署外觀。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕有「西門町地王」之稱的大同集團前副董事長吳振隆，涉嫌在重大消息尚未公開前，與兒子吳峻毅買賣興櫃公司樂迦再生科技股票，涉嫌違反證券交易法內線交易規定。檢調21日兵分14路展開搜索，將吳振隆及其他涉案人員帶回說明；士林地檢署漏夜複訊後，截至深夜11點多，10人中1人以15萬元交保，另1人獲請回，全案仍持續偵辦中。

證券交易法明文禁止公司內部人，或因職務、投資、控制關係而得以接觸重大未公開資訊者，在消息公開前買賣股票。據了解，本案將著重釐清相關人員是否因其身分與關係，於公司重大決策或營運訊息尚未公開前，即先行進行股票交易，藉此規避一般投資人、獲取不當利益。

其中，吳振隆之子吳峻毅，於樂迦再生科技公司擔任董事職務。樂迦為上櫃公司三顧股份有限公司發起並轉投資成立的子公司，三顧持有樂迦相當比例股權，並將其視為布局再生醫療及國際生技代工市場的重要一環。樂迦成立初期，曾延攬多名學術界與產業界人士加入經營團隊，一度被市場視為具高度成長潛力的生技新星。

近期，三顧董事會通過私募普通股，募集金額約新台幣3.65億元，吳振隆與副董事長陳宗基均有加碼認購。在這家公司中，父親吳振隆提供資金支持，而吳峻毅則直接參與決策運作，形成父子共同參與的商業布局。

據了解，檢調目前正針對吳峻毅在樂迦的董事身分，深入釐清其是否符合證交法所稱的「內部人」或「準內部人」要件，並比對其參與公司決策的時序、重大投資或募資計畫形成時間，以及相關股票交易紀錄，確認是否存在利用尚未公開重大資訊進行交易的情形。

證券交易法所規範的內線交易，並不限於公司董事、監察人或經理人，只要因職務、身分或關係，得以事前知悉足以影響股價的重大資訊者，均可能構成「準內部人」。因此，本案將一併釐清吳振隆父子二人，是否因資金挹注、經營參與或家族關係，而得以提前掌握涉及公司投資布局、營運方向或其他重大訊息，並藉此進行有利交易。

相關涉案人員身分、交易行為及是否構成內線交易，均有待進一步釐清，全案將持續比對金流、通聯紀錄與公司內部文件。

