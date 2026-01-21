美股高點難追？《Motley Fool》看好亞馬遜與台積電AI布局

美國投資媒體《Motley Fool》認為，股價被低估的亞馬遜和台積電都極具投資價值，值得買進和長期持有。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國標普500指數近期重新回到歷史高點，週期性調整本益比（CAPE ratio）也接近40倍，創下逾10年來新高，這是否意味著市場即將回檔還有待觀察，但股票估值過高已是不爭的事實，也使得尋找低價買進的機會變得更困難。但美國投資媒體《Motley Fool》分析指出，即便在高速成長的人工智慧（AI）領域，這樣的機會依舊存在，並舉亞馬遜和台積電為例，認為這2家公司目前都極具投資價值，值得買進和長期持有。

分析指出，亞馬遜是投入數十億美元開發頂尖AI專案的超大規模雲端服務商之一，執行長賈西（Andy Jassy）曾多次強調，企業資訊科技支出（目前占企業總支出的85%）將轉向雲端，而亞馬遜正在為此做好準備。繼2025年投入約1250億美元之後，亞馬遜計畫在今年向AI專案投資超過1250億美元，並對其晶片、大型語言模型、以及針對客戶的各項服務進行全面升級。

從核心的電子商務到亞馬遜雲端服務（AWS），再到廣告等領域，亞馬遜都在全面發展，AI業務的加入將使該公司的整體業務更上一層樓，而掌握AI帶來的發展機會，也將為該公司未來多年的持續成長奠基。

而亞馬遜在2025年底至今年年初的本益比約落在34倍左右，儘管過去1年期股價僅上漲6%，但隨著該公司持續保持強勁成長並把握機遇，應該繼續為投資人帶來回報。

台積電在AI生產扮演核心角色，該公司負責全球85%的新創半導體原型，並與幾乎所有的高階AI企業在幾乎所有技術領域，或AI以外領域，都有合作。

儘管台積電已是晶圓代工龍頭，擁有穩固的客戶關係和高獲利能力，包括2025年第四季營業利潤率54%，但該公司成長速度依舊迅猛，該季營收年增21%。台積電受益於AI的巨大發展動能，亞馬遜和其同業在AI領域投入的巨資，最終都會以某種形式回流到台積電。

但台積電目前的本益比僅32倍，而且在過去1年幾乎沒有波動，儘管2025年期股價上漲60%，對於成長型投資人或任何投資人來說，該公司都極具投資價值。

