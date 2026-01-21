UNIQLO春夏系列上市時間曝！5款好物獲時尚GQ精選

優衣庫 （UNIQLO） 2026 春夏系列終於來了！發售日期為2月6日星期五。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕優衣庫 （UNIQLO） 2026 春夏系列終於來了！發售日期為2月6日星期五。本季系列主打剪裁精良的科技面料，並推出了全新配飾， GQ時尚雜誌編輯精選Uniqlo新春好物。

1. 米蘭羅紋全拉鍊開襟衫：本季優衣庫2026春夏系列的造型中，疊穿搭配尤為引人注目。這款針織衫拉上拉鍊，白色條紋清晰可見，可以搭配修身西裝外套，也可以疊穿在連帽衫或科技外套裡面，打造符合本季潮流的疊穿造型。雖然這款單品是女款，但尺寸齊全，最大可達2XL。寬鬆的版型也適合男士穿著。輕盈的設計使其易於疊穿，因此可以享受疊穿的樂趣，或者在天氣變暖時單穿也同樣舒適。

2. 筒褲：本季推出新款下裝。這款寬版筒褲重心較低，版型寬鬆舒適。腰部配有抽繩，無需繫腰帶即可穿著。棉質斜紋布料挺括有型，經久耐穿，是值得擁有的經典單品。

3. 組合運動鞋：優衣庫:C 的鞋履設計也延續了品牌一貫的風格。本季推出的運動鞋採用可愛配色，緊跟著薄底潮流，並融入復古跑鞋元素。它們與本系列的寬版下裝以及短褲都能完美搭配。

4. 寬鬆襯衫：UNIQLO:C 備受歡迎的條紋襯衫本季新增薰衣草色。細條紋襯衫遠看顯得很厚實，即使單穿也顯得低調內斂。輪廓方正，方便塞進褲腰或自然垂落。搭配外套，打造俐落又不失休閒的造型；搭配牛仔褲或卡其褲，則較顯隨性。它既不顯得過於時髦，也不顯得過於基本。對於想要為日常的白襯衫或藍襯衫增添一些新意的人來說，這絕對是個不錯的選擇。

5. 太陽眼鏡/眼鏡：優衣庫的眼鏡系列一直備受關注，而UNIQLO：C 終於推出了太陽眼鏡。設計師Claire也對這款產品讚不絕口，它採用的是彩色鏡片，而非黑色。

