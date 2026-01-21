飯店浴室被「看光光、不想看到伴侶上廁所」飯店業這個「改造」趨勢被狠批

經濟型連鎖飯店和精品飯店，尤其是在北美和歐洲，正越來越多地採用無門浴室設計。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著世界各地的飯店越來越多地採用取消或縮小浴室門的設計，客人的不滿情緒日益高漲。為節省成本和提高空間利用率，浴室門越來越多地被滑動門、半透明玻璃、簾子甚至完全取消所取代。然而，關於隱私洩漏、噪音和異味的投訴卻越來越多。

《華爾街日報》報導，經濟型連鎖飯店和精品飯店，尤其是在北美和歐洲，正越來越多地採用無門浴室設計。這些設計包括用滑動門或半透明玻璃門取代傳統的平開門，或採用無法將浴室與臥室完全隔開的結構。

請繼續往下閱讀...

有些房間僅用玻璃或隔間將衛生間與其他區域隔開，從而有效地打造出「無門浴室」。客人反映，隱私是他們最大的抱怨。

房客丹尼斯·米蘭諾·斯普朗告訴《華爾街日報》：「那扇不透明的門雖然看不清細節，但卻能清楚地看到老婆正在使用浴室。我結婚25年了，但我不想看到我的配偶上廁所。」

這種設計轉變源自於成本削減的壓力。康奈爾大學教授表示：自新冠疫情爆發以來，團體和商務旅行需求尚未恢復，而勞動力、建築和能源成本卻飆升。酒店高管現在甚至把浴室門都視為一種負擔，因為需要支付安裝和維護費用。門、門框、把手和鉸鏈都會產生安裝和維護成本。用門和牆將浴室與浴室完全隔開會阻擋自然光，導致照明用量增加，能源和維護成本上升。

一些飯店業內人士認為，開放式浴室能讓空間看起來更寬敞明亮，而且有助於通風。然而，反對者則認為這種說法缺乏說服力，他們認為浴室的主要功能是阻隔異味和噪音，而非通風。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法