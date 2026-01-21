金價沒有最高只有更高？ 分析師：今年有望飆至7000美元水準

金價突破每英兩4800美元，創新高紀錄。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕在美國總統川普就格陵蘭爭議，對歐洲盟邦祭出關稅威脅，以及全球貿易戰恐再燃起的疑慮升溫之際，投資人湧入避險資產，金價漲破每英兩（盎司）4800美元，創新高紀錄。倫敦金銀市場協會（LBMA）公佈分析師調查顯示，今年金價可能突破5000美元大關。

CNBC報導，金價的飆漲再次引發投資人議論，在經歷去年的輝煌行情後，金價還能上漲多高。分析師認為，地緣政治緊張、實際利率下降，以及投資人與各國央行為降低美元曝險，致力多元化布局，都強化黃金作為終極避險資產的地位，2026年金價仍維持強勁上漲動能。

請繼續往下閱讀...

LBMA進行的調查顯示，分析師預期金價今年將突破5000美元關卡，其中，中國工銀標準銀行（ICBC Standard Bank）大宗商品策略師杜娟（Julia Du）甚至認為金價將漲高至7150美元。LBMA報告說，「在經歷創紀錄的2025年後，黃金仍是市場關注焦點」。

高盛也重申看多黃金的立場，高盛全球大宗商品研究主管斯特魯文（Daan Struyven）說，「黃金仍是我們最看好的標的，今年底金價將漲至4900美元」。他提到，央行的購買驅動2023、2024年的上漲，隨著私人部門的需求上升，2025年的漲勢加劇。

他說，「私人投資者正透過不同管道，將投資分散至黃金」，ETF的流入就是投資主力轉變的明確證據，雖然難以將散戶需求與機構流動區分開來。根據高盛，需求主要來自私人財富公司、資產經理人、避險基金與退休投資人。

對許多分析師而言，地緣政治仍是決定性因素。MKS PAMP首席金屬策略師席爾斯（Nicky Shiels）指出，目前的週期不像是投機性高點，她預期金價今年將達到5400美元。她說，「去年可以說是貴金屬百年一遇的時機，白銀基本上翻了1倍。黃金上漲60％，這樣的漲勢我們不會再見，但5400美元也年漲了30％，這是長期趨勢的交易，而非大宗商品價格的短期過熱」。

她補充，地緣政治緊張局勢並未消退，近期一連串事件只會加劇投資人湧入黃金市場，「你進入了一個世界，在這個10年，對關鍵金屬、關鍵大宗商品的需求將十分強勁」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法