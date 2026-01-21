泰國觀察粉專轟中資：中國製造沒有外移，只是外溢

泰國東部經濟走廊（EEC）是政府針對東部地區所設立的外資投資特區，泰國社會對中資的反感增加，導致不少當地民眾開始質疑中資帶來的正面效應。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕泰國東部經濟走廊（EEC）是政府針對東部地區所設立的外資投資特區，目前範圍包含泰國東部的北柳府、春武里府以及羅勇府，這也是泰國政府力推的經濟政策之一。不過，這個政策的風聲隨著2025年泰國社會對中資的反感增加，導致不少當地民眾開始質疑中資帶來的正面效應。

長期耕耘泰國的粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」貼文指出，「中國製造沒有外移，只是外溢：從土地狂飆、倉庫爆滿，到中資在泰國的擦邊球現場。」

最近泰國媒體在討論一則新聞：中國資本大舉掃貨東部經濟走廊的工業園區土地，將地價推到新高的水平。乍看之下，這很像一個「中國製造外移到泰國」的故事，但如果觀察供應鏈、接觸過BOI、物流、原產地規則後，會發現事情不是媒體寫的那樣。

粉專指出，倉庫在爆、不是製造工廠在爆。Cushman & Wakefield的數據顯示，泰國倉庫出租面積已經來到605萬平方公尺，空置率掉到11.5%，而去年這個數字曾經飆到20–40%。倉庫緊缺，但工廠沒有跟著緊；本地電力與用水申請沒有爆；技術工人市場沒有缺。

這足以說明現在泰國接住的是轉口貿易，而不是製造業。在供應鏈語言裡，這種行為稱原產地套利（Rules of Origin Arbitrage），意思是：不外移製造，只外移出口文件。

中國企業把貨進泰國，報關、改章、改產地，再往美國或歐洲送。它不需要技術、不需要人才、不需要本地採購，只需要物流、保稅、報關與第三國連結。

此外，中國不想讓產能流出，只想讓過剩能賣出去。如果把視角再拉高，會看到另一條更深的矛盾：中國其實並不希望製造業真正外流。

現在的中國面臨的是外資出走、人民幣貶值壓力、外資撤離、青年失業、內需不足與房地產泡沫同時存在。在這種環境下，一旦放任中資製造業外移，就會同時失去資本與就業，甚至動到社會穩定。於是北京做一件很重要但外界少談的事：鎖資本、鎖產能。

中國外匯局擋企業購匯/銀行縮美元額度、 企業境外投資備案審核收緊、科技製造海外併購基本禁止下，出口不能停，但產能不能走。於是現在就變成了這種政策折衷：「不外移產能，只外溢出口」。所以看到的不是工廠出去，而是貨櫃出去。

粉專指出，根據貼文者實地走訪一家在泰國買土地準備蓋廠的中國供應商現場，更具體看到整件事的矛盾。

中國供應商對外說：「因應美國關稅轉移基地」，但整個規劃裡的重心其實不在產線，而是在倉庫配置、保稅流程、報關與原產地證明。

「問他們是否需要技術工人？回答是不打算做高值化製程。」；「問會不會做本地採購？回答是從中國拉貨最乾脆。」

最後所有「不做本地化」的理由都被歸因到泰國自己，也就是泰國基建不如中國、泰國工人不如中國勤奮、效率不如中國高。彷彿一切都是泰國的問題。但這種說法忽略了一個事實：他們從來沒有打算在泰國做真正的製造業；不想融入，只想利用。這就是現在中資的心態。

對泰國而言，短期是甜的，土地漲、倉儲熱、港口吞吐量提升、物流公司忙到爆、報關行賺翻。但中長期是空的，本地供應鏈沒有被建立、技術沒有進來，人才沒有提升，產業沒有升級。一個國家不會因為貨櫃多就變成製造中心，只會變成關稅與產地規則的避風港。

貼文最後指出理想與現實的拉距，也就是地緣政治的真實。中國製造現在不是外移，而是外溢。「外溢的是貨，不是技術」；「外溢的是報關單，不是就業」；「外溢的是產地證明，不是製造基地。」泰國要的是哪一種選擇？現在還有時間。但那兩條路的終點，是完全不同的國家定位。看看台灣十年前作了選擇，成就了現在台灣的榮景。

