日本公債市場波動加劇 花旗：恐引發逾4.1兆美債拋售

花旗警告，日本公債市場的劇烈波動恐蔓延至其他市場，致使投資人降低投資組合的曝險程度，光是在美國就可能引發逾千億美元的債券拋售。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕才創下紀錄最高的日本超長天期公債殖利率，在日本財相片山皋月21日呼籲投資人冷靜後轉跌，但分析師指出，除非環繞財政政策的不確定釐清，債券市場的反彈將難以持續。花旗則警告，日本公債市場的劇烈波動恐蔓延至其他市場，致使投資人降低投資組合的曝險程度，光是在美國就可能引發逾千億美元的債券拋售。

日本30和40年公債殖利率20日分別大漲逾0.25個百分點，至3.875％和4.215％，雙雙創下歷史最高水準，後者更是2007年推出以來首度突破4％，並導致全球公債殖利率同步走高，主要因為日本首相高市早苗宣布要解散眾議院，提前在2月8日舉行大選，並提出取消8％食品消費稅2年的政見，引發市場擔憂日本債務繼續攀高、公債價格將下跌。

請繼續往下閱讀...

片山皋月21日喊話投資人冷靜後，30年公債殖利率下跌0.075個百分點至3.8％，40年公債殖利率下跌0.18個百分點至4.035％，仍高於4％。不過，日本公債市場的劇烈波動，已對全球債券市場產生漣漪效應，連美國財長貝森特都說，他已向片山皋月說，日債波動已衝擊美國公債。

三菱日聯摩根士丹利證券公司債券策略師藤原和也（Kazuya Fujiwara）說：「債券價格反彈，但這個反彈缺乏強勁的動能，除非環繞財政政策的不確定釐清，很難找到購債的誘因。」

花旗環球市場亞洲交易策略主管阿帕海（Mohammed Apabhai）則警告，日本公債市場的劇烈波動恐蔓延至其他市場，風險平價基金可能需要拋售多達3分之1的曝險部位，光是在美國就可能引發1300億美元（新台幣4.1兆元）的債券拋售。

阿帕海說，南韓債券市場也容易受到日本公債市場波動的影響。自2024年7月以來，購買南韓公債的投資人如今已虧損逾10％，引發停損賣壓。英國公債也可能受到影響。

原本平靜無波的日本債券市場，因對日本政府財政的擔憂，從去年年初以來開始波動，並對全球產生漣漪效應，這種轉變是在日本銀行取消殖利率曲線控制機制，開始縮減購買日本公債之後。

分析師認為，日本現在是全球債市波動的主要出口國，其超長天期公債殖利率飆漲，放大了已因恐懼全球財政赤字擴大而掀起的市場動盪。高盛策略師估計，日本公債殖利率每漲0.1個百分點，美國、德國和英國公債殖利率就會面臨0.02至0.03個百分點的上漲壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法