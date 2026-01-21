神隆多發性骨髓瘤藥物取得台灣藥證 強化優質藥品根留台灣

神隆多發性骨髓瘤治療藥物Bortezomib獲得台灣藥證，響應政府穩固藥物供應鏈韌性政策。圖右二為台灣神隆總經理盧麗安。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內原料藥大廠台灣神隆（1789）今宣布成功取得衛福部食品藥物管理署（TFDA）核發的多發性骨髓瘤（Multiple Myeloma）治療藥物－Bortezomib台灣藥證，確實響應政府「穩固供應鏈韌性」政策。台灣神隆目前亦積極提交健保給付申請，以期嘉惠更多台灣病友，實際將國際認可的關鍵研製技術及優質藥品根留台灣。

神隆表示，多發性骨髓瘤為惡性漿細胞腫瘤，是一種具有復發特性且目前仍難以徹底根治的漿細胞發育異常疾病，位居許多國家第二常見的血液系統惡性腫瘤。多發性骨髓瘤常見於骨髓漿細胞異常增生，擠壓正常造血細胞導致高血鈣、貧血、及骨病變（如骨折），同時分泌大量異常免疫球蛋白片段（單株蛋白），造成腎損傷並削弱免疫功能；根據國民健康署統計數據顯示，台灣每年新增多發性骨髓瘤的病例數約為700-800人，多集中於70歲左右的高齡族群，男性比女性略多。當病患確診多發性骨髓瘤後，使用蛋白酶體抑制劑Bortezomib是多發性骨髓瘤治療中重要一環，可以抑制蛋白酶體（Proteasome）的生長，促進癌細胞凋亡。

台灣神隆總經理盧麗安表示，「台灣神隆今獲得多發性骨髓瘤治療藥物－Bortezomib台灣藥證核發，對團隊是一大鼓勵。Bortezomib是第一個由廠內自製生產並獲美國FDA核可的抗癌針劑產品，今又再度取得台灣TFDA藥證，為台灣國產自製唯一擁有FDA及TFDA雙證核可的多發性骨髓瘤針劑產品，顯示台灣神隆的研發產製能力是獲得國際及台灣認可。台灣神隆已規劃於台灣陸續進行多款藥證申請，以主動響應健保署強化國產藥品供應韌性政策，積極展現專業技術優勢，布局國內自有製劑供應深耕台灣。」

