券商去年狂賺1102億元創新高 連2年賺千億 史上第三次千億入袋

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今公告去年12月份全體證券商稅後淨利130.14億元，較11月增加34.59億元，成長約36.2%。累計去（2025）年1至12月全體證券商稅後淨利1102.54億元，較2024年增加86.51億元、約成長8.51%，創下整體券商單一年度獲利新高，也是史上第三次年度獲利逾千億元。

證交所指出，去年12月份大盤總成交值約10.649兆元，較11月減少6.84%，使證券商經紀手續費收入較11月減少約9億元；不過12月份自營之證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較11月增加41.77億元；12月份證券商承銷業務淨利較11月減少4.14億元。

累計去年1至12月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較前年同期成長2.1%；自營之證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較前年同期增加4.2億元、約成長1.58%；本期承銷業務淨利較前年同期大幅增加28.8億元、約成長33.14%。

