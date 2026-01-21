向榮外泌體產品獲菲律賓化妝品資格認證 將進軍東南亞

向榮前進東南亞，外泌體取得菲律賓化粧品資格認證。圖右為向榮董事長蔡意文、圖左為總經理洪懿珮。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕向榮生技（6794）今日宣布，接獲菲律賓當地合作夥伴通知，向榮的外泌體產品已取得菲律賓食品藥物管理局的化妝品通知（Notification of Cosmetic Product）核准，將於菲律賓市場正式銷售。此為向榮外泌體產品繼日本市場後，進軍東南亞的重要佈局。

菲律賓人口逾1億，是東南亞重要的醫美及化粧品消費市場，近年持續蓬勃成長。此次核准顯示向榮外泌體產品已符合東協化妝品指令標準（ASEAN Cosmetic Directive），該標準係由東協十國共同制定，為後續拓展其他東南亞市場奠定基礎。

向榮生技的幹細胞分泌物外泌體原料取得美國FDA原料藥主檔案（MF，Master File）登記核可，MF是一套反映原料藥生產與品質管制的完整資料，藉此嚴格管控原料藥來源並確保品質，這表示向榮的幹細胞分泌物外泌體不僅是合於化粧品規定，更提升至藥品等級規格。

向榮幹細胞分泌物外泌體已取得多項國際化妝品成分命名（INCI）登錄，可合法於國際市場流通銷售。此外，向榮幹細胞分泌物外泌體專利製程，可大幅提升外泌體濃度、純度及產能。相關產品已於日本完成化粧品原料登記並持續銷售，本次取得菲律賓市場銷售資格，進一步驗證產品符合多國監管標準。

