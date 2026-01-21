Costco肉品別亂買！4款科克蘭熟食肉被大推 這3款地雷別踩

外媒點出，4種Costco熟食肉值得購買，3種務必避免購買。（法新社，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人喜歡到Costco買肉品，品項眾多能選擇，乍看之下，肉好像都差不多，但實際上品質差異非常大。《Chowhound》評比出4種Costco值得購買的熟食肉，以及3種務必避免購買的肉類。

報導指出，本次評比依據風味、口感、用途多元性與價格。由於熟食肉開封後通常需在一週內食用完，因此「耐吃、好變化」也是關鍵，以下是實際試吃後，整理出的清單。

值得購買：

1.科克蘭黑森林火腿：品牌有包含火腿、雞肉與烤牛肉，其中火腿是當中表現最亮眼的。切片薄但不至於碎，堆疊在三明治中非常理想。這款火腿使用玉米糖醃製，帶有淡淡甜味，口感柔嫩、不乾柴。煎一下搭配炒蛋，糖分會焦糖化，作為早餐蛋白質也很出色。CP值相當不錯。即使人不多，也能分包慢慢吃。

2.科克蘭什錦裝烤牛肉：這款烤牛肉徹底改變對熟食烤牛肉的偏見。熱吃尤其出色，無論是法式牛肉三明治或搭配起司熱壓，都非常美味；冷吃也不錯。雖然仍有些液態煙燻味，但不至於過頭。口感柔嫩、不油膩，是表現最好的熟食烤牛肉之一，也適合切絲加入沙拉或墨西哥餅。

3.科克蘭特級瘦火腿（Extra Lean Ham）：作者指出，原本不相信「超瘦」與「火腿」能共存，但這款拿下亞軍。成分簡單，只有火腿、水、少量糖與調味料。切片較厚，味道略鹹但更接近「理想中的火腿風味」。因為脂肪少，口感一致、不油膩，非常適合三明治，也能獨立作為早餐蛋白質。特別適合班尼迪克蛋、炒飯或烤球芽甘藍，若家中沒培根，它是絕佳替代品。

4.科克蘭乾式臘腸（Dry Salame）：這是本次評比中用途最多、最耐吃的一款。不只適合三明治，也能搭配起司、水果、沙拉，甚至快速拼成冷肉盤。風味濃郁、帶煙燻香氣，口感滑順帶奶油感。雖非頂級臘腸，但表現非常穩定。

盡量避開：

1.科克蘭什錦裝雞肉（Rotisserie Seasoned Chicken）：如果說有一個「大家都不太喜歡的朋友」，那一定是這款雞肉。撇開作者個人不愛冷切雞肉的偏見，這款產品真的缺乏存在感。味道非常淡，幾乎吃不出雞肉風味，只剩下大豆油帶來的模糊氣味。口感雖然不差，沒有太多筋或油脂，但用途極度有限。除了切絲丟進沙拉補蛋白質外，很難成為主角。單吃或單獨做三明治都不推薦。

2.Columbus香草烤火雞胸（Herb Roasted Turkey Breast）：這款肉在這次評比中表現不佳，雖不算失敗，但風味明顯不足。標榜「香草烤製」，實際上卻幾乎吃不出香氣。口感接近感恩節剩下的火雞，咀嚼感尚可，但切片容易碎裂。價格偏高。

3.科克蘭招牌未醃製黑森林火腿（Uncured Black Forest Ham）：這款並非難吃，但明顯輸給科克蘭其他火腿。作為黑森林火腿，應該有明顯煙燻風味，實際卻相當平淡。口感偏柴、筋感重，最不像「真肉」，反而有強烈加工感。價格與超瘦火腿相同，卻只有一半份量，是整體最不值得的一款。

