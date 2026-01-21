台灣人有多愛捐款？金流平台揭「應援經濟」規模上看5000億元

Oen應援科技共同創辦人暨執行長蕭新晟指出，台灣應援經濟規模上看5,000億元。 （業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣首家公眾科技新創Oen應援科技今（21）日公布2025年營運成果與2026年發展藍圖。公司指出，2025年平台全年交易筆數達328萬筆，年增率高達225%，顯示其第三方支付服務已成功從公益與政治應援場景，擴展至更為多元的商務市場。

展望2026 年，Oen應援科技將以「AI 金流技術」、「資安實務治理」與「國際應援布局」三大策略為核心，推動第三方支付角色由「純金流工具」升級為支撐應援經濟的關鍵基礎設施。

Oen應援科技共同創辦人蕭新晟指出，所謂「應援經濟」，本質在於非等值對價的交易行為，這類行為像是捐款、抖內、贊助或群眾募資，支持者付出金錢，卻不一定換取具體商品，而是表達認同與支持；延伸至偶像與運動賽事，則包含周邊商品購買、演唱會支持或看板應援等形式，這類行為構成了應援經濟的核心之一。

在台灣，應援經濟的規模遠超多數人想像，光是公益、政治、宗教與教育等捐款類型，一年就高達3,000至4,000億元新台幣；若再納入偶像產業、韓團日團、啦啦隊、棒球與籃球賽事、校園活動等場景，整體市場規模一年超過5000億元，台灣也因此被視為全球捐款文化最活躍的地區之一。

在這樣的市場結構下，Oen應援科技2025年來自商業組織的金流交易金額占比已達74.7%，顯示平台應用明顯跳脫傳統公益框架，深入計程車、美業、運動、顧問課程、市集攤商、3C、汽車零件改裝與零售等實體消費場域。

此外，平台全年協助舉辦的活動場次年增約50%，目前客戶數約3500家，年成長近192%；其中，使用四項以上服務的組織活躍率超過82%，反映客戶對其「一站式應援基礎設施」的高度依賴。

蕭新晟進一步指出，傳統金流系統多半只解決「如何收錢」，但在應援經濟中，真正的關鍵並不在第一次付款，而在付款之後的關係經營。

以廟宇、公益團體或政治候選人為例，若支持者無法持續回流、再次捐助，組織便難以長期運作，因此，應援經濟的核心其實是支持者資料與互動的顧客關係管理（CRM），透過後續回饋、溝通與互動，將一次性的支持轉化為長期的信任與參與。

Oen應援科技過去五年來的服務對象，已涵蓋公益團體、宗教組織、政治候選人、創作者、網紅、虛擬偶像與各類社群組織，並將原本高度碎片化的應援流程加以縱向整合，包括首頁官網與應援頁建置、線上與線下金流收款、支持者資料與關係管理、商品與回饋管理，以及收據、電子發票等流程，逐步形塑出以「經營關係」為核心的應援經濟基礎設施。

