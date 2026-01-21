聯邦銀2025年獲利、資產雙創新高 林鴻聯：穩中求進對台灣充滿信心

聯邦銀行今日舉辦34周年行慶暨聯邦美術獎頒獎典禮，董事長林鴻聯致詞（聯邦銀行提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行（2838）2025年營運表現亮眼，全年稅後純益達60.24億元、年增14%，EPS1.27元，獲利續創歷史新高，總資產也正式突破兆元大關。聯邦銀行董事長林鴻聯今（21）日表示，聯邦銀行秉持「穩中求進」的經營原則，強化資產品質、資本結構與風險控管，是獲利再次創高的關鍵。

聯邦銀行今日舉辦34周年行慶暨聯邦美術獎頒獎典禮，董事長林鴻聯、總經理許維文率領經營團隊出席，一卡通總經理鄭鎧尹、萊爾富總經理郭純宜、MaiCoin創辦人劉世偉等重量級策略夥伴亦蒞臨盛會，一同見證聯邦銀行的成長歷程。

林鴻聯致詞時指出，去年全球政經局勢雖然動盪，但聯邦銀行秉持「穩中求進」的經營原則，持續強化資產品質、資本結構與風險控管，才能維持穩健成長，不僅成功跨越資產「兆元大關」，營運獲利亦再次創高，交出亮眼的成績單。

展望2026年，林鴻聯表示，自己長期以來對台灣經濟充滿信心，隨著台美對等關稅談判結果出爐、稅率降至15%且不疊加，不確定因素大致已經確定，整體環境應不會比去年差。

針對房市景氣，林鴻聯直言，房地產應回歸供需基本面，房子應該賣給真正有自住需求的人，而非投資客，政府與建商都應思考，如何讓有住房需求的民眾有機會買到房子。

除了追求獲利成長，聯邦銀行在ESG實踐上，更展現高度行動力，不僅率先導入企業內部碳訂價制度，並號召近4,000名員工加入「一卡通企業減碳平台」響應低碳通勤，成為國內企業首例。

對外亦攜手民眾投入淨山、淨灘與植樹行動，共同維護海陸生態、擴大自然碳匯。此外，面對丹娜絲風災重創中南部地區，聯邦銀行攜手企業集團力量共同捐贈2,000萬元賑災善款，協助災區居民度過難關。

