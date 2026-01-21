力積電：DRAM需求強勁 P3廠3萬片產能將升級

力積電表示，DRAM需求強勁。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電（6770）今遭外資大賣3.52萬張，股價下跌逾8%，收62.6元；力積電晚間指出，鑒於記憶體景氣快速翻升，繼與美光簽訂合作意向書後，力積電隨即展開DRAM製程精進計畫，預計將該公司P3廠現有月產逾3萬片的DRAM生產線升級，以回應下游記憶體IC設計客戶發展容量更高、速度更快DRAM的強勁需求，爭取缺貨價揚商機。

目前力積電新竹12吋晶圓廠區擁有每月5萬片的記憶體產能，主要以2x奈米製程為客戶提供DRAM、Flash代工服務。因應全球 DRAM市場受惠AI應用爆發，呈現長期供不應求趨勢，該公司近月以來，感受到客戶端的強大需求壓力，因此決定啟動提升記憶體製程的新投資計畫。

請繼續往下閱讀...

力積電表示，為爭取時效，該公司董事會已於近日針對投資新設備提升DRAM製程的規畫通過增資案，配合銅鑼廠售予美光、雙方策略合作的合約在第二季簽訂，待力積電今年度股東常會通過後，將根據經營團隊的規劃儘速展開設備採購作業，將該公司 P3廠現有月產逾3萬片的DRAM生產線升級。

力積電透露，根據雙方已簽署的意向書，該公司除將長期提供美光DRAM 後段先進封裝代工服務之外，美光也將協助力積電P3 廠的DRAM製程精進，這項技術提升計畫的快速執行，將能讓力積電的DRAM代工製程穩健推進，除將協助國內外記憶體設計業者發展容量更高、速度更快的高規格產品，同時也將使該公司的WOW（晶圓堆疊）的代工服務更具競爭力，滿足大型終端客戶在 AI 應用的需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法