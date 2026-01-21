沒讀大學也能做！8種工作「容易入門」且年薪高達252萬元以上

外媒整理出，8種「容易入門」且年薪8萬美元以上的工作。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，如果你希望在財務上更進一步，可能會驚訝地發現，其實有不少工作年薪可達8萬美元以上，而且不需要高等學歷或多年專業訓練。其中許多工作門檻相對低，只需要高中學歷、副學士學位或特定證照，就有機會獲得可觀收入，報導點名，以下8種「容易入門」且年薪8萬美元（約新台幣252萬元）以上的工作，數據主要來自美國勞工統計局。

1.卡車司機：卡車駕駛是以最低教育門檻換取高收入的直接途徑。只要取得商業駕照（CDL） 即可，許多培訓課程只需幾週完成。長途（OTR）司機通常因行駛距離較長而收入更高。根據Indeed，卡車司機的平均年薪約為9萬5165美元（約新台幣300萬元），高收入者甚至可達19萬5962美元（約新台幣619萬元）。雖然工作較為勞累，但主要技能包括駕駛、安全規範與準時交付，學習難度不高。

請繼續往下閱讀...

2.專職司機：專職司機屬於服務性質工作，需要良好的駕駛技巧與客戶服務能力。通常只需高中學歷與一般駕照即可入行，部分職位可能需要額外證照。專職司機平均時薪約22.88美元（約新台幣722元），年薪約6萬6459美元（約新台幣210萬元）；但若服務高端客戶或在大城市工作，收入可大幅提高，Indeed顯示最高可達11萬3344美元（約新台幣358萬元）。

3.作家：作家涵蓋多元領域，從內容創作到技術文件撰寫皆屬其中。許多作家為自學出身，或原本來自無關領域，入行門檻相對低。根據美國勞工統計局，作家與作者的年薪中位數為7萬2270美元（約新台幣228萬元），其中25%的人年收入超過10萬990美元（約新台幣319萬元）。技術寫作者的年薪中位數為8萬50美元（約新台幣252萬元），前25%至少可賺10萬2260美元（約新台幣323萬元）。

4.配音員：配音員為廣告、動畫、有聲書等媒體提供聲音表演。通常只需要清楚的聲音與情緒表達能力，不需正式學歷。許多配音員為自由接案，可在家工作、時間彈性。Indeed指出，配音員平均年薪約9萬4283美元（約新台幣298萬元），部分頂尖者年收高達20萬5836美元（約新台幣650萬元）。

5.生活教練（Life Coach）：生活教練協助客戶達成個人與職涯目標，提供指導與支持。這個職業不要求學位，但相關證照有助於建立專業信任。多數生活教練為獨立接案，可自由安排時間。Glassdoor顯示，美國生活教練的年收入最高可達11萬4000美元（約新台幣360萬元），成功與否取決於人脈經營與實際成果。

6.電工：電工負責安裝與維修住宅與商業場所的電力系統，通常需高中學歷與學徒或技職訓練。各地證照規定不同，工作具體力性，但技能可透過訓練取得。Glassdoor指出，電工年薪中位數至少7萬1000美元（約新台幣224萬元），高收入者可達9萬3000美元（約新台幣293萬元）。

7.房地產經紀人：房仲協助客戶買賣不動產，Indeed顯示，美國房地產經紀人的平均年薪約為10萬673美元（約新台幣318萬元）。

8.網頁開發工程師：網頁開發人員負責網站設計與功能實作，確保使用者體驗。可透過副學士學位、自學、線上課程或程式訓練營入行。美國勞工統計局指出，網頁開發工程師的年薪中位數為9萬5380美元（約新台幣301萬元），前10%的年收入至少15萬7280美元（約新台幣496萬元）。

報導總結，要獲得年薪8萬美元以上的工作，並不一定需要四年制大學學位或多年經驗。許多高收入職業只需可取得的訓練或自學能力，對想累積財富、增加收入的人而言相當可行。一個重要趨勢是 企業愈來愈重視技能導向招聘。哈佛大學一項研究顯示，37%的雇主認為「工作經驗」比學歷更重要。這讓不走傳統大學路線的人，也能進入高薪職涯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法