連鎖業應用AI升級 壯大生態圈

〔記者楊雅民／台北報導〕台美關稅談判確定，內需市場生活零售相關行業普遍面臨消費保守的壓力，台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）今日舉辦流通經營者聯誼餐會，50多家企業領導人齊聚了解全球經貿趨勢，連鎖產業將壯大生態圈擴大合作，以AI及ESG雙軸轉型為創新目標，創造內需景氣穩定成長。

台灣連鎖暨加盟協會理事長蔡德忠指出，面對不斷變動的時代，企業主確實很焦慮，花兩年時間多了解ESG並展開計畫推動，接著就必須投入研究AI應用的轉型升級目標。

連鎖產業一直很努力追求提升服務品質，雖沒有台積電的光環及影響力，但產業共同合作壯大生態圈，不斷提高經營效益，將可造福廣大消費者，更是穩定內需市場景氣成長的重要力量。

TCFA今天並邀請台灣經濟研究院院長張建一以前瞻全球經貿局勢及產業景氣進行演講，張建一表示，川普總統企圖重建全球貿易體系將持續影響全球市場變化，由於AI產業需求強勁，帶動美國景氣成長，台灣也是出口暢旺，預估2026年整體景氣表現仍是不錯，台灣有責任運用自身優勢，共同促進全球秩序的改善。

「同行不是冤家，異業可以為師」各行業重要領導品牌持續加入TCFA，除連鎖品牌也包括流通產業週邊重要合作廠商，追求大健康，應用新科技優化體驗，創新商業模式已是加入連鎖產業生態圈的共同趨勢。

蔡德忠頒發證書給6家新會員企業，包括，崇越科技旗下的安永生活以「大健康」為核心志業；全台唯一登板資本市場的搬家公司巨力搬家貨運以系統化、精緻化與高效率建立全新搬遷模式。

日本人在台經營韓國燒肉的獨創品牌彩豚屋以生菜包肉創新商品模式；融入連鎖產業生態圈共特色的周邊廠商如紅山開發工程以一站式整合服務提升商業空間設計與執行品質。

Frastea以茶為核心，研發全球唯一鮮萃製茶設備，打造「機器＋物料」的雙引擎策略，實現全球首創的速萃原料量產技術。

統振轉投資的東利旺公司代理世界知名彩妝及保健品等品牌，發展電商及社群，更強化與各大通路合作。

