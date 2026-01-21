歐盟新法護18關鍵產業供應鏈 華為電信設備3年內汰除

歐盟網路安全法修正案，將使關鍵產業汰除華為設備。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕歐盟執委會20日提出「網路安全法」修正草案，針對檢測設備、連網與自駕車、電力供應與蓄電系統、供水系統、行動通訊等18個關鍵領域，逐步淘汰高風險供應商的零組件，預料受衝擊的企業包括中國電信設備巨頭華為與中興通訊。

儘管歐盟沒有點名中國，但歐盟執委會曾公佈，去年第2季由「特定國家」支持、對成員國發動的網路攻擊年增22％。主管科技的歐盟副主席維爾庫寧（Henna Virkkunen）說，「這樣的威脅對歐洲的民主、經濟與生活方式構成戰略風險；透過新的網路安全法，我們將能更好的保護關鍵供應鏈，並果斷反擊網路攻擊」。

請繼續往下閱讀...

2020年歐盟推出「5G網路安全工具箱」，基於間諜或破壞疑慮，禁止使用華為等被認定為高風險的供應商設備，然而因高昂的替換成本，一些歐盟成員國至今尚未移除相關設備。據悉，中國電信設備較歐洲設備廉價20%至40%。

根據新修正案，電信營運商將在高風險供應商名單公佈後36個月內，逐步汰換相關核心零組件，包括光纖、海底電纜與衛星網絡等固網的汰換期限則將稍後公佈。

維爾庫寧說，「這是確保歐洲科技主權與所有成員國更大安全的重要一步」。該強制範圍不只侷限於電信，也擴及無人機與反制系統、雲端運算服務、醫療器材、監視設備、太空服務與半導體等關鍵產業。

歐盟已加強對中國科技的監管。德國近期成立一個專家委員會，評估對中貿易政策，並禁止在未來的6G通訊網絡建設中使用中國零組件。美國已於2020年禁止核准使用華為與中興通訊的新設備，並一再敦促歐盟跟進。

中國外交部發言人郭嘉昆昨對此表示，「中國企業長期在歐洲依法合規經營，從未危害歐洲國家安全」，他敦促歐盟避免「在保護主義的錯誤道路上越走越遠」。華為發言人也表示，「將密切關注立法進程的後續發展，並保留維護我們合法權益的一切權利」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法