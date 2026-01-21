數發部、外交部首度召開雙首長會議 以數位實力推動「總合外交」

數位發展部林宜敬部長（右）與外交部林佳龍部長20日首度召開雙部長會議。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部（簡稱數發部）部長林宜敬與外交部部長林佳龍昨（20）日首度召開雙部長會議，雙方就強化臺美AI供應鏈合作、協助友盟國家推動AI基礎建設等多項議題達成共識。

林宜敬部長表示，數發部是臺灣數位發展的引擎，除持續推動國內數位應用，也肩負提升臺灣數位產業全球競爭力的任務，未來將透過與外交部的緊密合作，把臺灣的數位影響力延伸至國際舞台，打造安全、可信賴的AI與數位供應鏈體系。

他指出，臺灣在半導體與資通訊領域具備關鍵優勢，數發部已攜手SEMI國際半導體產業協會、台積電與工研院等單位，共同推出半導體設備資安標準SEMI E187，不僅可提升全球供應鏈的資安韌性，也有助於強化我國資安產業的國際競爭力。

林宜敬表示，數發部將持續與外交部合作擴展臺灣的數位影響，透過臺美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等場域，持續推動AI人才培育、共建繁體中文語料庫（corpus）以支援大型語言模型（LLM）應用，以及供應鏈資安等合作議題，結合臺灣的數位優勢與外交能量，為數位外交開創新里程碑。

外交部長林佳龍則回應，為落實政府「總合外交」策略，上任以來已陸續與多個部會召開雙部長會議。本次與數發部的對話，有助於臺灣進一步發揚「數位日不落國」的實力，透過合作與投資在外交場域中達成固邦、榮邦，甚至拓邦，朝賴清德總統所提出的「經濟日不落國」目標邁進。

本次會議除兩位部長外，亦有外交部諮詢委員李漢銘、外交部政務次長陳明祺、數位發展部政務次長侯宜秀，以及兩部相關業務主管與會，展現政府跨部會攜手推動數位外交的決心與行動力。

