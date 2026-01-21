半導體強勁帶動科技產業景氣升溫 12月電力景氣燈號連9紅

台綜院指出，半導體產業動能依然強勁，拉升整體產業用電表現，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長1.48%，電力景氣燈號連續9個月呈現「熱絡紅燈」。（彭博）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣綜合研究院今（21日）公布2025年12月台灣EPI電力景氣指數，半導體產業動能依然強勁，用電成長率回升至雙位數，也帶動相關供應鏈產業同步受惠，拉升整體產業用電表現，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長1.48%，電力景氣燈號連續9個月呈現「熱絡紅燈」。

台綜院表示，人工智慧（AI）浪潮持續擴散，高效能運算（HPC）、雲端服務與資通訊產品需求維持強勁，帶動半導體產業用電持續走高，用電成長率再度回升至雙位數，是2025年第4度出現雙位數月成長表現，顯示半導體產業動能依然強勁，產能擴充與投資力道同步推進。隨著半導體生產動能擴張，上游設備、材料及相關供應鏈產業亦同步受惠，帶動整體科技產業景氣持續升溫。整體而言，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長1.48%，電力景氣燈號呈現熱絡的紅燈。

請繼續往下閱讀...

台電高壓以上用電方面，12月份整體產業用電較去年同期成長1.59%，其中製造業用電成長0.95%，服務業用電成長4.25%。值得關注的是，12月份半導體用電年增率再度回升至10.78%，其用電量占台電AMI產業用電量比重已逾三成，凸顯半導體產業在整體用電結構中的關鍵地位。

台綜院表示，2025年台灣經濟成長動能明顯優於預期，年初受美國關稅政策不確定性影響，全球企業提前布局與拉貨，短期推升國內半導體與電子產業接單、生產及用電表現；其後，隨著AI應用持續深化、高效能運算與先進製造需求擴張，民間投資與外銷訂單同步成長，半導體產業用電屢創新高，成為支撐整體製造業景氣的關鍵動能。產業結構持續朝高附加價值領域集中，科技供應鏈的強勢表現減緩了傳統產業調整壓力，使整體經濟展現良好韌性。整體而言，在全球AI與先進製造需求延續、投資動能穩健支撐下，國內經濟成長維持穩健擴張格局，台經院預測2025年12月經濟成長率為7.8%。

綜觀來看，台綜院表示，2025年12月在AI浪潮持續延燒下，相關產業仍處於上行週期，用電成長與外銷訂單同步走揚，支撐經濟維持亮眼表現。以AI科技結合半導體出口與民間投資為核心的成長模式，預期仍將主導明年台灣的經濟格局。尤其外需出口依舊是推動經濟成長的關鍵引擎，但高度集中於特定產業與市場，使相關風險亦同步升高。台灣位居全球半導體、伺服器與AI硬體供應鏈的重要節點，若地緣政治情勢出現變化，可能影響全球貿易環境與主要經濟體動能，進而對國內AI相關產業與出口表現帶來影響，後續發展仍需持續審慎關注。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法