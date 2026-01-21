滙豐銀首席投資總監范卓雲：美聯準會今年將不再降息！

滙豐私人銀行及財管亞洲首席投資總監范卓雲。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕滙豐私人銀行及財管亞洲首席投資總監范卓雲預估，美國聯準會今年將不會再降息，並表示標普500指數仍具上漲潛力，有望在2026年底前升至7500點的新高。

滙豐銀行今天舉行2026年第1季投資展望記者會。范卓雲表示，美國經濟成長具韌性，聯準會在2025年12月降息後，預料於2026年將維持利率不變。她指出，由於美國經濟表現比市場預期堅韌，而美國失業率數據往下，勞動市場維持相對穩健，通膨率也高於Fed預期。

此外，隨着經濟循環和創新趨勢持續，預期市場憂慮科技股估值過高和聯準會政策前景所觸發的市場波動應相對溫和，且屬短暫影響。

范卓雲表示，基本假設雖然是Fed今年不再降息，但如果新主席偏鴿，而採過度降息，則可能會使長天期公債殖利率上揚，因此今年在債券投資方面，滙豐偏好投資級別、新興市場和5~10年期的債券為主。

對於市場憂慮AI泡沬化，范卓雲認為，進入AI的應用，是支持AI資本支出持續擴增的主因。今年可以在科技股之外，再找尋工業和金融的投資機會。

范卓雲認為，人工智慧並非處於泡沫區間。2025年的美股投資報酬大部分來自獲利成長，而非本益比擴張。美國的獲利成長強勁，與其他地區形成鮮明對比，尤其是歐洲，其股市報酬由本益比擴張帶動。因此認為標普500指數仍具上漲潛力，有望在2026年底前升至7500點的新高。

