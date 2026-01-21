元太攜手三商家購、雲創通訊，打造首間電子紙零售媒體網路體驗店。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠E Ink元太科技（8069）今（21）日攜手三商家購與雲創通訊共同宣布，全球首間以電子紙為核心打造的「零售媒體網路（Retail Media Network, RMN）」體驗店，已於三商家購旗下心樸市集安居店正式完成建置，為實體零售門店的數位轉型與 AI 智慧零售邁出重要一步。

元太業務中心副總經理洪集茂表示，元太與三商家購有超過十年的合作基礎，感謝三商家購積極投入智慧零售的升級，再加上雲創通訊的支持，讓國內消費者有機會享受更數位、環境友善的消費體驗。元太的目標是We make surfaces smart and green，而每天與消費大眾接觸的零售貨架標籤和廣告看板正是能幫助元太實現願景的重要環節。

洪集茂並指出，電子紙是台灣少數具備材料、製造、模組到系統整合完整話語權的產業。從早期黑白、三色到如今四色彩色電子紙，關鍵技術皆由台灣供應鏈主導，具備長期競爭優勢。

他也指出，零售業高度貼近消費者，對在地化與客製化需求高，這正是台灣廠商的機會所在。透過智慧零售實際場域驗證，所累積的技術、流程與專利，未來也可以Team Taiwan國家隊方式輸出海外市場。

三商家購董事總經理邱光隆表示，智慧零售 2.0 的核心，在於以「低摩擦力」的設計結合 AI，讓門市空間更聰明地說話，讓每一個螢幕都能在對的時間，傳遞對的內容，創造對的價值。

過去兩年，電子紙貨架標籤已全面導入三商家購旗下美廉社門市。此次三方再度深化合作，在經濟部產業發展署「產業升級創新平台計畫（TIIP）」及產發署智慧顯示產業推動辦公室支持下，於零售場域中導入大尺寸彩色電子紙廣告看板，並整合感測器與後台運算回饋系統，結合促銷方案與既有庫存管理機制，可即時生成 AI 文案與圖片內容，同時與價格標籤連動，讓價格標籤升級為具行銷功能的廣告載體，並能透過動態內容與消費者進行即時互動，實現店內RMN。

此次發表不僅象徵台灣零售場域正式邁入以電子紙、AI 與互動科技為核心的新階段，也展現三商家購持續推動智慧經營、數據驅動決策與減碳永續實踐的具體行動。

