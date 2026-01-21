春節年菜熱炒竄紅！調查揭：訂單飆升近2成 北中南口味差很大

德商foodpanda今（21）日公布春節圍爐飲食新趨勢，顯示熱炒店在春節期間的訂單量平均成長近2成。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕德商foodpanda今（21）日公布春節圍爐飲食新趨勢，觀察顯示熱炒店在春節期間的訂單量平均成長近2成，顯示年夜飯不再限於傳統年菜，現炒即食的熱炒料理也成為不少家庭圍爐的熱門選擇。

從各地區點餐偏好來看，台灣北、中、南展現出鮮明的口味差異。北部消費者偏愛澎湃系熱炒，最受歡迎的菜色為鳳梨蝦球、蔥爆牛肉與客家小炒；中部則以家常料理為主，包括炒菠菜、菜脯蛋與蝦仁炒飯；南部則偏好重口味選擇，由五更腸旺、三杯雞與蒜泥白肉拿下人氣前三。

不僅熱炒類型受歡迎，地方人氣熱炒名店也同步受惠，包含新北「尚青炒飯炒麵熱炒店」、台北「大三鱻熱炒店」、新竹「酒攤海產熱炒」、台中「39 小吃熱炒店」與高雄「醉鮮熱炒」等，在春節期間訂單表現亮眼。

foodpanda表示，這波熱炒熱潮顯示，現代人春節飲食習慣正從「一次大量備齊」的傳統模式，轉變為「即點即吃、快速上桌」的靈活型態，民眾不再拘泥於自煮年菜，而是透過外送平台輕鬆享用熱呼呼、現炒現吃的美味年夜飯。

