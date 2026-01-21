投保中心去年獲償金額4.48億元 5年來新高 科風案貢獻逾半

投保中心去年成果亮麗，獲償4.48億元，創5年來新高。圖為投保中心董事長張心悌。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕證券投資人及期貨交易人保護中心（簡稱投保中心）今舉行年度記者會，投保中心董事長張心悌表示，歷年透過和解、強制執行及判決後清償等，已實際取得之賠償款項累計達80餘億元。其中，去年為近5年來賠償成果表現最為亮眼的一年，單一年度獲償金額即達4.48億元，其中光是科風一案獲償金額就達2.5億元。

張心悌指出，去年與投保中心相關的有兩件大事，一個是去年修投保法，未來可以跨公司解任違法的董事，即便換去另一家公司，也能追究其責任；另一個就是推動「獨立董事盡責審議制度」，希望透過制度化的指引，協助獨立董事在審議財務、投資、或交易等重大議案時，掌握應注意的關鍵風險與提問方向，並建立可被檢驗的決策過程。

張心悌進一步指出，投保中心跟獨董並不是站在對抗的立場，是希望獨董能幫助公司治理，因此若獨董被追究責任，投保中心希望先透過五大面向，包括「出席率及執行業務情形」、「與公司稽核單位溝通情形」、「與公司會計單位溝通情形」、「與會計師溝通情形」、「法遵與公司治理了解」，先了解獨董到底有無事前做功課，然後召開「獨立董事盡責審議會」，針對不同個案進行裁量。

目前已有8家公司超過20位獨董被追究責任，但透過「獨立董事盡責審議會」，有7位獨董沒有被起訴或沒有被上訴。

投保中心表示，未來將持續以投資人權益為核心，深化團體訴訟制度的實質功能，結合數位工具提升服務可近性，並透過制度化、實務化的公司治理倡議，促進董事會健全運作。期望透過制度推動與落實，打造公平、透明且值得信賴的資本市場，使投資人權益獲得更周延的保障。

