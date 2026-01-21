星展銀行估今年金價5100美元 有機會上看6600

星展銀行財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉。（星展銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕星展銀行今舉辦2026年第1季投資展望記者會，星展銀行財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，金價今年初以來走勢強勁，已突破星展上半年對金價的估值；在地緣政治動盪下持續走揚，下半年目標價是5100美元，甚至有機會上漲到6600美元。

總經面受到AI資本支出、財政刺激和貨幣寬鬆的支撐，星展集團認為2026年美國經濟可望避免陷入衰退。陳昱嘉指出，3月有望再降息1碼，川普大而美法案讓財政主導權興起，市場擔心央行獨立性喪失，若將來推舉偏鴿派的理事，將導致通膨再現，無論是任何投資人都不願意看到。不過目前星展認為，還不至於發生此危機，通膨仍得當，高度關注聯準會主席的選任。

外匯市場方面，受惠於技術面相對有利美元，加上Fed官員態度未顯著轉鴿，降息幅度低於市場預期，美元先前預期的貶勢並未出現。儘管2026年第1季美元仍具戰術性升值空間，但除非美國經濟持續展現明顯優勢，否則星展長期看貶美元的觀點仍將持續。

星展亦預期，歐元兌美元的升值空間有限，主因歐元區與美國之間的經濟成長差距並未顯著擴大；而日圓持續疲軟，需待Fed與日本央行之間的政策分歧進一步擴大，才有機會出現反轉。人民幣則受制於收益率利差及中國人民銀行（PBOC）的政策約束，升值動能仍然有限。

股票市場部份，鑒於標普500指數面臨評價面偏高和集中度過高的風險，星展建議投資人對美股採取配置優質股的策略尋求韌性；歐股則包括能源轉型、國防和先進工業科技等相關類股因具備政策支持，為投資人提供具吸引力的長期布局機會；受惠於高市早苗的財政擴張、日圓貶值和美國關稅的緩和，日本企業的獲利可望反彈；而在美元疲軟的預期和評價面折價的情況下，星展持續看好亞洲不含日本（AxJ）股市。

由於債券收益率（以美國10年期公債收益率為代表）仍明顯高於美股的獲利收益率，星展維持債優於股的投資觀點。儘管評價面偏高，仍看好評級為A／BBB的投資等級公司債，並建議投資人將投資組合的存續期間維持5至7年。此外，隨著成長動能放緩、利差緊縮，市場存在顯著的風險報酬失衡，星展對非投資等級債券持謹慎態度。

另類投資方面，基於對美國財政與債務可持續性的擔憂，以及地緣政治與政策不確定性升高，加上對美元貶值風險的關注，星展預期各國央行需求和強勁的ETF資金流入，仍將支撐未來一年的金價表現，並預估2026下半年目標價為每盎司5100美元。

陳昱嘉說，此黃金價格是參考主要長期利率、公債利率、美元及股市走勢、GDP預估數等多元指標而得，也考量近來投資人加大以黃金為避險性資產的配置，以及各國央行買盤高於預期所得來的。 他指出，今年金價已超過星展原先的上半年設定目標價，下半年目標價是5100美元，甚至有機會上漲到6600美元，預計在2030年前達成。

